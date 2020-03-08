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وزارة الشباب والرياضة تكشف عن موعد عودة الجماهير للمباريات.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:19 ص
عودة الجماهير
عودة الجماهير
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آيات أحمد
قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد فوزى، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعث برقية تهنئة لمجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك واللذان يمثلان قطبي الكرة المصرية، متمنيًا أن تكون البطولة الأفريقية مصرية خالصة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية " اكسترا نيوز"، أن مواقع التواصل الاجتماعى بها حالة ايجابية كبيرة تؤكد أن مصر دخلت فى مرحلة جديدة فى نبذ العنف والتعصب الكروى، موضحًا أن جماهير الزمالك تدعم فريق النادى الاهلى والعكس.

وأشار إلى أن وزيرة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة بعنوان " شجع صح" لنبذ التطرف والتعصب الكروى، لافتًا إلى أنه تتم دراسة الأمر لعودة الجماهير بدءا من الموسم المقبل بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية واتحاد كرة القدم.

من جانبه أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تأهل الأهلى والزمالك للدور قبل النهائي في منافسات دورى أبطال أفريقيا يؤكد حالة النهوض التي تشهدها الرياضة المصرية على كافة المستويات ومختلف الألعاب مؤخرًا.


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