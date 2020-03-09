كورونا عربيًا !!

يواصل فيروس كورونا انتشاره في الدول العربية بنحوٍ متزايد، ولكن هذا لا يدعو للذعر إذا ما اتخذت الحكومات العربية كافة التدابير اللازمة، واتبعت إرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الفيروس اللعين.





وقد بلغت الدول التي أعلنت اكتشاف إصابات بالكورونا، نحو 14 دولة عربية، بإجمالي عدد إصابات يتجاوز 320 إصابة، كما يتم تسجيل إصابات بشكل يومي في العراق والجزائر والكويت والإمارات وقطر، فضلًا عن إعلان وفاة 4 مصابين في العراق.





وكانت وزارة الصحة في الكويت، كشفت السبت الماضي، عن تأكيد إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد، مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد المصابين 61 حالة.





وأعلنت الكويت، وقف الرحلات الجوية إلى مصر والفيليبين وسورية ولبنان وسريلانكا وبنجلاديش والهند لمدة أسبوع، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.. كما تم السماح لمواطني الكويت القادمين من تلك الدول بالدخول، على أن تطبَّق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة.





وفي الجزائر، فقد أعلنت السلطات أمس الأول، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19 إصابة، و17 منها من عائلة واحدة انتقلت إليها العدوى من قريبين لها اكتشفت إصابتهما بعد عودتهما إلى فرنسا حيث يقيمان، فضلًا عن مواطن إيطالي اكتشفت إصابته قبل أسبوعين، وتم ترحيله إلى بلاده.





ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد، الأولى لمواطنة قادمة من إيران عبر البحرين، والثانية لمواطنة قادمة من النجف في العراق عبر الإمارات، وكلا الحالتين لم يتم فحصهما عند المنفذ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في السعودية 7 إصابات، فضلًا عن عدد من المصابين السعوديين في البحرين والإمارات والكويت، والذين يتم علاجهم في تلك البلدان عملًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية.





وقررت وزارة الرياضة السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في الألعاب كافة، اعتبارًا من أمس الأول وحتى إشعار آخر، وذلك بناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا. الجدير بالذكر، أن السلطات السعودية قد قررت تعليق العمرة مؤقتًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس.





أما الإمارات، فقد كشفت عن 15 إصابة جديدة في وقت مبكر من صباح أمس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 45 حالة. وقالت وزارة الصحة الإماراتية إن "13 من الإصابات الجديدة وصلت أخيرًا من الخارج، وتشمل ثلاثة مواطنين إماراتيين، وسعوديَّين اثنين، وإثيوبيَّين اثنين، وإيرانيَّين اثنين، إضافة إلى شخصٍ واحد من كل من تايلاند والصين والمغرب والهند".





ولمجابهة انتشار الفيروس، أغلقت الإمارات المدارس ودور الحضانة والجامعات لمدة شهر، إضافةً إلى توقف الرحلات الجوية إلى إيران، وقلّلت الرحلات إلى الصين، وحثّت السكان والمواطنين على عدم القيام برحلات غير ضرورية إلى الخارج في الوقت الراهن.





وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد المواطنين القطريين، الذين عادوا من إيران في الفترة الأخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله، ليصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان، أنّ "المريض أُدخِل إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل، وهو في حالة صحية مستقرة"، مؤكدة أن "المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله".





وأعلنت السلطات الصحية في العراق، السبت الماضي، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداها في محافظة كربلاء، والأخرى بإقليم كردستان، وقد تم عزل نحو 3 آلاف حالة يشتبه بإصابتها، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 46 إصابة.





وكان العراق، قد أعلن الجمعة الماضية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لسيدة في محافظة كربلاء، فيما سُجِّلَت 8 إصابات جديدة في عدد من المحافظات، وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه "تمّ تأكيد 5 إصابات في بغداد، و2 في السليمانية، ومن ضمنها الرجل الذي توفي سابقًا، وأخرى في كربلاء لامرأة كانت تعاني عدة أمراض مزمنة".





وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة السبت، الكشف عن 3 إصابات جديدة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابًا، وأغلقت السلطات الفلسطينية أماكن ترفيهية وسياحية وثقافية، وأكدت وزارة الصحة أنّ 128 فلسطينيًا يخضعون للحجر الصحي، وقال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية السبت، إنّ 15 سائحًا أميركيًا وُضعوا في الحجر الصحي بفندق في مدينة بيت لحم، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.





وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان الجمعة، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على إحدى البواخر النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر، بعد الكشف عن إصابة سائحة تايوانية من أصل أمريكي، كانت على متن الباخرة فور عودتها إلى بلادها، وجرى التواصل بين البلدين من خلال منظمة الصحة العالمية لتُتَّخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة.





هذا وقد قررت شركة "مصر للطيران"، أمس الأول، تعليق رحلاتها الجوية إلى الكويت لمدة أسبوع "كإجراء احترازي" اعتبارًا من اليوم، ردًا على قرار الكويت إيقاف جميع رحلات الطيران من وإلى مصر وستة دول أخرى، داعية جميع العملاء الراغبين في مراجعة أو تعديل حجوزاتهم لزيارة مكاتب "مصر للطيران"، أو وكيلهم السياحي، أو عبر الموقع الإلكتروني.





ومن المعروف أنه تقلع من مطار القاهرة الدولي، خمس رحلات يوميًا إلى الكويت، تسيرها شركات "مصر للطيران" و"الخطوط الكويتية" و"الجزيرة" و"النيل للطيران".





وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة الجمعة الماضي، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 22، وقررت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية إغلاق مراكز الترفيه، والأندية الرياضية، والملاهي الليلية، ودور السينما، والمعارض، والمسارح، وتقرّر استمرار التزام المدارس والجامعات ودور الحضانة الحكومية والخاصة الإقفال حتى 14 مارس.





من كل قلبي: لا داعي أبدًا للذعر والهلع والخوف من الإصابة بكورونا، لكن كل ما علينا إتباعه في كل منزل مصري الآن، هو غسل الأيدي كل نصف ساعة، وتناول قليل من الماء كل نصف ساعة حتى لا نجعل الحلق جاف، لأن الفيروس يصيب الحلق الجاف، والاحتياط واجب، فكما أوصتنا منظمة الصحة العالمية، كإجراء احترازي، تناول قرص إلى قرصين من الفيتامين سي الفوَّار، والإكثار من الفواكه التي تمدنا بنفس الفيتامين، كالليمون والبرتقال واليوسفي وكل مشتقات هذا الفيتامين، أما الرمان، فهو لرفع درجة المناعة في أجسامنا.. كما يُوصى بارتداء الأقنعة الواقية في حالة التجمعات والأماكن المزدحمة وفي القطارات والمطارات والمواصلات العامة، مع ضرورة تهوية المنافذ في هذه الأماكن.



