محافظ القاهرة: نطلق أسماء الشهداء على المدارس لهذا السبب

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن عطاء الشهداء وتضحيتهم بأنفسهم فخر لذويهم وللوطن لأنهم فدوا البلاد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها.





وأضاف المحافظ، خلال احتفالية محافظة القاهرة لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التى تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذج يحتذى به الطلاب.





وتحتفل مصر بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام ، بعد أن أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.



