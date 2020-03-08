AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة: نطلق أسماء الشهداء على المدارس لهذا السبب

الأحد 08/مارس/2020 - 11:23 ص
محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الاحتفالية
Advertisements
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن عطاء الشهداء وتضحيتهم بأنفسهم فخر لذويهم وللوطن لأنهم فدوا البلاد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأضاف المحافظ، خلال احتفالية محافظة القاهرة  لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد،أن نهج  المحافظة هو وضع  لوحات تذكارية داخل كل المدارس التى تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذج يحتذى به الطلاب.

وتحتفل مصر بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام ، بعد أن أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.

وبعد وفاته على الجبهة أثناء تفقد القوات نعاه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر، كما أطلق اسمه على عدد من الميادين والشوارع في مصر أبرزها ميدان عبدالمنعم رياض المجاور لميدان التحرير في قلب القاهرة.
محافظ القاهرة: نطلق أسماء الشهداء على المدارس لهذا السبب
محافظ القاهرة: نطلق أسماء الشهداء على المدارس لهذا السبب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدارس وشوارع الإسكندرية

ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور

ضحينا بالغالى عشان مصر .. رسالة مؤثرة من والدة الشهيد أحمد حسين بالدقهلية

حكاية شهيد.. من هو البطل ماجد عبد الرازق الذي أطلق اسمه على مدرسة بالزيتون؟

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بيوم الشهيد .. الاثنين المقبل

محافظة القاهرة تكرم أسر الشهداء في احتفالية.. اليوم

ترشيحاتنا

يمتص في الأمعاء.. تفاصيل اكتشاف أول عقار مصري لعلاج التوتر والاكتئاب.. فيديو

ضحاياها 100 ألف أو يزيدون.. الصحة السعودية تطالب زوار إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان بعزل أنفسهم.. إيران تحول كورونا إلى سلاح إرهاب بيولوجي.. صحف السعودية

وضع ألف جندي إسرائيلي في الحجر الصحي بعد تفشي كورونا

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

تاريخ الإسراء والمعراج.. 11 قولاً للعلماء.. لا يعرفها كثيرون

سيد عبد الحفيظ يعلن موعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمقبلين على الشراء .. مقارنة بين شيفروليه افيو chevrolet aveo و هيونداي فيرنا hyundai verna .. صور

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

مطرزة وأوف شولدر.. تصميمات جزائرية في الحفل الختامي لمسابقة الأناقة 2020.. صور