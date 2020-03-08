عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتمنى خروج منتدى التعليم العالي بتوصيات واضحة لتكون المؤسسات قادرة على تأهيل الطلاب لسوق العمل العالمي.





ويشارك الطلاب وحديثو التخرج بما يواجهونه من عوائق في الحياة العملية، كما تقدم كبار المؤسسات والمسؤولين بها ما وجهوا عند تعيين الخريجين، مثل القطاع المصرفي وقطاع التربية والتعليم والصحة وغيره كيفية للقائمين على هذه الصناعات أو الوظائف في والاجتماع بالأكاديميين.





وأضاف عبد الغفار أن التعليم الطبي يقدم نماذج مصرية متميزة بهذا المجال، مشيرا إلى أن الطبيب المصري طبيب متفوق وقادر على تواصل بسوق العمل العالمي، قائلا: "عند زيارتي الولايات المتحدة سعدت بلقاء نوابغ مصرية وسنستضيف خلال المنتدى مجموعة كبيرة من هؤلاء النوابغ".





وأشار إلى أن مصر أجرت دراسات متطورة تستطيع مواكبة مستقبل الطب الذي يتغير وكيفية ربط الثورة الصناعية بما فيها قطاع العلوم الطبية على مستوى العالم.





وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمنتدى العالمي للتعليم العالي، لإعلان انعقاد مؤتمر صحفي للوزير الدكتور خالد عبدالغفار، غدا الأحد، للكشف عن تفاصيل المنتدى في نسخته الثانية بعنوان "رؤية المستقبل.





كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي، (رؤية المستقبل) - النسخة الثانية والذي سيعقد في الفترة من ٢ إلىّ ٤ إبريل ٢٠٢٠، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.













وأوضحت الوزارة أنه للراغبين في التقديم لحضور المنتدى يمكنهم التسجيل عبر الرابط التالي:













وكان قد انطلقت فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرت الفعاليات من 4 إلى 6 أبريل بالعاصمة الإدارية.







