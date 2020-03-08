AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات

الأحد 08/مارس/2020 - 12:12 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني - عدسة عمرو سيد
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتمنى خروج منتدى التعليم العالي بتوصيات واضحة لتكون المؤسسات قادرة على تأهيل الطلاب لسوق العمل العالمي. 

ويشارك الطلاب وحديثو التخرج بما يواجهونه من عوائق في الحياة العملية، كما تقدم كبار المؤسسات والمسؤولين بها ما وجهوا عند تعيين الخريجين، مثل القطاع المصرفي وقطاع التربية والتعليم والصحة وغيره كيفية للقائمين على هذه الصناعات أو الوظائف في والاجتماع بالأكاديميين.

وأضاف عبد الغفار أن التعليم الطبي يقدم نماذج مصرية متميزة بهذا المجال، مشيرا إلى أن  الطبيب المصري طبيب متفوق وقادر على تواصل بسوق العمل العالمي، قائلا: "عند زيارتي الولايات المتحدة سعدت بلقاء نوابغ مصرية  وسنستضيف خلال المنتدى مجموعة كبيرة من هؤلاء النوابغ".

وأشار إلى أن مصر أجرت دراسات متطورة تستطيع مواكبة مستقبل الطب الذي يتغير وكيفية ربط الثورة الصناعية بما فيها قطاع العلوم الطبية على مستوى العالم.

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمنتدى العالمي للتعليم العالي، لإعلان انعقاد مؤتمر صحفي للوزير الدكتور خالد عبدالغفار، غدا الأحد، للكشف عن تفاصيل المنتدى في نسخته الثانية بعنوان "رؤية المستقبل.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي، (رؤية المستقبل) - النسخة الثانية والذي سيعقد في الفترة من ٢ إلىّ ٤ إبريل ٢٠٢٠، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضحت الوزارة أنه للراغبين في التقديم لحضور المنتدى يمكنهم التسجيل عبر الرابط التالي:



وكان قد انطلقت فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرت الفعاليات من 4 إلى 6 أبريل بالعاصمة الإدارية.


وبلغ عدد المشاركين 2000 من كبار المسئولين، و300 شخصية أجنبية من 55 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث ناقش منتدى التعليم العالي تحقيق الجودة في التعليم العالي، كما تناول سبل الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، وتعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
عبد الغفار: منتدى التعليم العالي يتناول أزمات حديثي التخرج مع كبار المسئولين والمؤسسات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برعاية الرئيس السيسي .. انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي 2 أبريل بالعاصمة الإدارية

لأعضاء هيئة التدريس.. تعرف على كيفية الالتحاق بالمنتدى العالمي للتعليم العالي

للالتحاق بالمنتدى العالمي للتعليم العالي.. سجل عبر هذا الرابط

تعرف على أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي وكيفية الالتحاق به

المتيني يفتتح الفصل الدراسي الذكي بالتعاون بين هندسة عين شمس والصين.. تعرف على أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي وكيفية الالتحاق به.. بدء التقدم للدراسات العليا بكليات النوعية والزراعة والعلوم

شارك في المنتدى العالمي للتعليم العالي ضمن الحضور.. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. مجدي يعقوب يحذر النساء من تلك الأعراض

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

نقلت الفيروس لابنتها .. لجين عضاضة مذيعة أثارت تعاطف السوشيال ميديا عقب إصابتها بـ كورونا

عملية جراحية عاجلة لـ حسين الشحات نجم الأهلي

الزواج في 2020.. آية تبحث عن عريس: ابعت الـ CV وهرد عليك

يمتص في الأمعاء.. تفاصيل اكتشاف أول عقار مصري لعلاج التوتر والاكتئاب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة جديدة تثير الذعر بسبب كورونا.. 4000 راكب ممنوعون من دخول كاليفورنيا

للمقبلين على الشراء .. مقارنة بين شيفروليه افيو chevrolet aveo و هيونداي فيرنا hyundai verna .. صور

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال