ورد وهدايا وإجازة.. كل ما تود معرفته عن يوم المرأة العالمي 2020

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، حيث جرى تخصيص هذا اليوم للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.





وفي يوم المرأة العالمي ، يتم به الاحتفال حول العالم بأكثر من طريقة، فهو حدث هام تقديرا لدور المرأة المبذول في المجتمع بمختلف المجالات باعتبارها نصف المجتمع، وتمكينها في العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين.





بدأت الأمم المتحدة منذ عام 1975 رعاية يوم المرأة العالمي لدعم حقوق المرأة وتكريمها لما تحققه من إنجازات طوال حياتها، فهي تعتبر عضو فعال في المجتمع على جميع المستويات، سواء من الناحية الاقتصادية، أو العلمية، أو السياسية والفنية والموضة وطهي وما إلى ذلك.





وكانت البداية للاحتفال بـ يوم المرأة العالمي إلى هذا اليوم، بخروج مئات النساء الأمريكيات العاملات في قطاع النسيج في عام 1907 للمطالبة بحقوقهن بالعمل، وجاء الاحتفال بيوم المرأة الوطنية عام 1909 واعطاها الحزب الاشتراكي الأمريكي حق الاقتراع، ثم وافق على هذا اليوم المؤتمر الدولي الاشتراكي عام 1910 ثم تم الاحتفال به في جميع أنحاء الولايات المتحدة عام 1913.





وبدأت كل دولة في العالم تخصيص يوم مختلف للاحتفاء بـ يوم المرأة العالمي ، ولكن في عام 1921 تم توحيده على جميع الدول والبلدان إلى 8 مارس.





كما يحتفل الكثير من الأشخاص والشخصيات العامة بيوم المرأة العالمي، من خلال عقد مؤتمرات مع القادة ورجال الإعلام لمناقشة القضايا التي تهم المرأة.





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وفي العديد من دول العالم يعتبر يوم المرأة العالمي عطلة رسمية، ولكن اختلفت الدول في الأجازة للنساء فقط ام للدولة بالكامل، وجاء أبرز الدول التي أعطت عطلة رسمية للنساء فقط هي الصين، مقدونيا، نيبال، ومدغشقر.





ومن أبرز البلاد التي تعطي عطلة رسمية لجميع المواطنين هي أفغانستان، أرمينيا وانغولا، وروسيا، وفيتنام، أوغندا.





وهناك بعض الدول التي لم تحصل على إجازة رسمية ولكن تقوم بتقدير المرأة في يومها العالمي، وامداد لها بعض باقات الزهور والهدايا البسيطة، وذلك كل رجل يبوح بالامتنان لزوجته، والأم، والابنة، والشقيقة، والصديقة.





ويعتبر الاتحاد الاجتماعي والسياسي أن هناك مجموعة من الألوان التي ترمز للنساء على مستوى العالم، وحق المرأة في المساواة، وهما الابيض رمزًا للنقاء، والأخضر رمزًا للأمل، والأرجواني يدل على العدالة والكرامة.