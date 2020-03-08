في عيد ميلاد سيدة المسرح العربي.. عدد زيجات سميحة أيوب وسر فقدان ابنها

تحتفل اليوم، الأحد، الفنانة سميحة أيوب بعيد ميلادها الـ 88، وهي الملقبة بسيدة المسرح العربي، كونها قدمت عديدًا من الأعمال المسرحية التى تظل محفورة في ذاكرة الفن بشكل عام.





تزوجت الفنانة سميحة أيوب ثلاث مرات، وكان زواجها الأول من محسن سرحان، حيث بدأ التعارف بينهما في كواليس فيلم "المتشردة"، الذي كان بمثابة تجربتها السينمائية الأولى، وكانت المناوشات حاضرة بينهما طوال الوقت بسبب اختلاف طبيعتهما، حيث قالت عندما حلت ضيفة على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، إنه كان يتعمد استفزازها بأحاديثه، فقال لها في إحدى المرات: "بطلي كآبة ستكونين مثل أمينة رزق"، وتوطدت العلاقة بينهما بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كان يحرص على زيارتها والاهتمام بها، وبالفعل تم الزواج بينهما، بالرغم أن أثناء دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية تقدم للزواج منها شقيقه شكري سرحان، إلا أن والدها رفض بسبب صغر سنها في ذلك الوقت، وبالفعل تزوجت محسن وأنجبت منه ابنها محمود، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 26 عامًا إثر أزمة قلبية أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2010.





ولكن الزواج كان عمره قصيرًا لم يتجاوز العامين، حيث رغبت سميحة أيوب في الانفصال، وطلبت منه الطلاق، وبالفعل تم الطلاق، وتفرغت للعمل تمامًا حتى قابلت الفنان محمود مرسي، وكشف عن حبه لها وبالفعل وافقت على الزواج، وأنجبت ابنهما علاء، ولكن كانت النهاية قريبة عندما خيرها مرسي بين العمل وحياتها الزوجية، لتكون إجابتها واضحة، وينتهى الزواج بالانفصال.





مرت خلال تلك الفترة فيما وصفته بـ"عقدة الزواج" حيث رفضت الارتباط العاطفي تمامًا، وفضلت التركيز على حياتها المهنية، ولكن عندما عملت مع الكاتب سعد الدين وهبة في مسرحية "السبنسة"، تحركت مشاعره تجاهها وفاتحها برغبته في الزواج منها، إلا أنها كانت مترددة، ولكن في لحظة قررت تحدي الجميع ونفسها وتزوجت منه، وخاضا معًا لما يجاوز الـ30 عامًا حياة فنية وزوجية ناجحة.





وفى الفترة الأخيرة، أثار المخرج أحمد النحاس حالة من الجدل الواسع عندما أعلن عن زواجه عرفيا من الفنانة سميحة أيوب التى رفضت الإفصاح عن هذه الزيجة.





وأكد النحاس أن هناك أوراقا رسمية بزواجه منها عرفيا، وذلك بعدما تم اتهامه بالاستيلاء على 120 ألف دولار من حسابها في أحد البنوك، وهي الواقعة التي جعلت النحاس يكشف كل تفاصيل الزواج السري، وكيف أنه عاش معها 18 عامًا بشخصية مدير أعمالها، حتى تحصل على معاشها من زوجها الراحل سعد الدين وهبة، وهو ما كشفه خطاب استدعائها من المعاشات للتحقيق بعد شكوى من بنات الراحل سعد الدين وهبة، تفيد بأنها تحصل على معاش دون وجه حق خاصة أنها متزوجة.