AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بفستان أحمر مكشوف.. ميجان ماركل تخطف الأضواء من جديد.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 02:18 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
Advertisements
آيات أحمد
لفت الدوق هاري وزوجته ميجان ماركل الانتباه أثناء حضورهما مهرجان "Mountbatten" السنوى للموسيقى في قاعة "ألبرت" الملكية بلندن، حيث ظهر هاري وهو يرتدي الملابس الملكية الشهيرة باللون الأحمر، بينما ارتدت دوقة "ساسكس" فستانا باللون الأحمر دون أي إكسسوارات.

وحرصت الصفحة الرسمية لدوق ساسكس، على نشر مقطع فيديو وصور أثناء حضور الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لمهرجان Mountbatten السنوى للموسيقى في قاعة ألبرت الملكية - احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية والذكرى الثمانين لتأسيس فرقة كوماندوز البريطانية.

وظهر الأمير هاري وهو يرتدي الملابس الملكية الشهيرة باللون الأحمر، بينما ارتدت دوقة ساسكس فستان باللون الأحمر بدون أي اكسسوارات، ونجحا في لفت انتباه الحضور أثناء دخولهما للقاعة الكبرى.


ويواجه الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، المزيد من الصعوبات بعد انسحابهما رسميًا من الحياة الملكية 31 ماس الجارى، وأولها القوانين الضريبية الصارمة، إذ سيصعب عليهما تفاديها أو دفعها من الهدايا الباهظة التي اعتاد الأمير تشارلز على تقديمها للزوجين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذيع بريطاني شهير يهاجم ميجان ميركل بعد بيانها : قسّمتِ العائلة المالكة

فيديوجراف| هاري وميجان يتسببان في أزمة ملكية بـ بريطانيا

رد فعل الملكة إليزابيث على تنحي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الملكية

امر محزن.. ترامب يعلق على انفصال الأمير هاري وميجان ماركل عن العائلة الملكية

رسائل واتساب بين كيت وميجان تكشف سرا جديدا بـ العائلة الملكية

بعد الاستقالة.. الأمير هاري يبحث لزوجته ميجان ماركل عن عمل | فيديو

ترشيحاتنا

مافيا سرقة الكهرباء 2 مليار جنيه خسائر سنوياً.. أول تحرك من البرلمان ضدها

آخر دراسة.. نصف ملعقة زيت زيتون يوميًا تحميك من مرض خطير

سعر الدولار اليوم الأحد 8-3-2020

الجسد لا يرحم.. ميسي يزيح رونالدو عن عرشه الأوروبي

«مو» يحطم سجل عظماء الريدز .. الصحف الإنجليزية تحتفي بمئوية محمد صلاح مع ليفربول

ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف لغز العثور على عظام بشرية بحائط واحدة من أقدم كنائس العالم.. صور

بلومبرج: السعودية تخوض حربا نفطية شاملة

وزيرة الصحة: الترصد الوقائى فى مصر كشف «كورونا».. والسياحة آمنة ولا داعي للخوف