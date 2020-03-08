بفستان أحمر مكشوف.. ميجان ماركل تخطف الأضواء من جديد.. فيديو

لفت الدوق هاري وزوجته ميجان ماركل الانتباه أثناء حضورهما مهرجان "Mountbatten" السنوى للموسيقى في قاعة "ألبرت" الملكية بلندن، حيث ظهر هاري وهو يرتدي الملابس الملكية الشهيرة باللون الأحمر، بينما ارتدت دوقة "ساسكس" فستانا باللون الأحمر دون أي إكسسوارات.

وحرصت الصفحة الرسمية لدوق ساسكس، على نشر مقطع فيديو وصور أثناء حضور الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لمهرجان Mountbatten السنوى للموسيقى في قاعة ألبرت الملكية - احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية والذكرى الثمانين لتأسيس فرقة كوماندوز البريطانية.





وظهر الأمير هاري وهو يرتدي الملابس الملكية الشهيرة باللون الأحمر، بينما ارتدت دوقة ساسكس فستان باللون الأحمر بدون أي اكسسوارات، ونجحا في لفت انتباه الحضور أثناء دخولهما للقاعة الكبرى.









ويواجه الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، المزيد من الصعوبات بعد انسحابهما رسميًا من الحياة الملكية 31 ماس الجارى، وأولها القوانين الضريبية الصارمة، إذ سيصعب عليهما تفاديها أو دفعها من الهدايا الباهظة التي اعتاد الأمير تشارلز على تقديمها للزوجين.