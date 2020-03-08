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أخبار البلد

رئيس الوطنية للصحافة يتفقد انتخابات مؤسسة أخبار اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 06:16 م
رئيس الوطنية للصحافة
رئيس الوطنية للصحافة
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر بتفقد اللجان الانتخابية في مؤسسة أخبار اليوم ،يرافقه المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وعضو الهيئة. 

وأكد العاملون في المؤسسة " صحفيين وإداريين وعمالًا " أن الانتخابات تشهد أعلى درجات النزاهة والشفافية تحت الإشراف القضائي وتسير بسهولة ويسر بعد أن وفرت المؤسسة مقار مريحة للتصويت، بالرغم من كثافة الحضور.

 وأكد جبر حرص الهيئة على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، وأن مصلحتها الوحيدة هي إتاحة الفرصة للجميع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.
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