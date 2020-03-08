ندور فى حلقة مفرغة ومفيش حل غير كده.. رئيس البرلمان يهدد حكومة مدبولي بالاستجوابات.. تفاصيل

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأخر الحكومة في القرار الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات و ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البناء.
وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان: "أكثر من مرة طالبنا بإعلان الموقف النهائي من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ولكن الحكومة لم تنه الموقف".
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ووجه تهديدا للحكومة قال فيه: نشتغل بقى استجوابات؟، متابعا: الظاهر مفيش حل غير كده، نحن ندور في حلقة مفرغة.