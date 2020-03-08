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برلمان

ندور فى حلقة مفرغة ومفيش حل غير كده.. رئيس البرلمان يهدد حكومة مدبولي بالاستجوابات.. تفاصيل

الأحد 08/مارس/2020 - 06:37 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد وماجدة بدوي ومحمود فايد
انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأخر الحكومة في القرار الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات و ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البناء.

وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان: "أكثر من مرة طالبنا بإعلان الموقف النهائي من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ولكن الحكومة لم تنه الموقف".
ووجه تهديدا للحكومة قال فيه: نشتغل بقى استجوابات؟، متابعا: الظاهر مفيش حل غير كده، نحن ندور في حلقة مفرغة.
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