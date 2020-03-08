AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فنون جميلة حلوان تنظم صالونا للفنون.. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 08:21 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان صالون الفنون تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، ورعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة ،  والدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .

وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمهتمين بالحركة الفنية .   




تضمن الصالون أعمال الطلاب السنوى والمتاحة أعماله للاقتناء  من أجل نشر الفن فى ربوع الوطن والارتقاء بالحياة الفنية. بلغ عدد الاعمال المشاركه اكثر من  ١٠٠ عمل فني تنوعت الأعمال بين تصوير زيتي و طباعه جرافيك  و نحت واعمال جدارية . 

تتبنى كلية الفنون الجميلة إقامة تلك المعارض لتنمية قدرات ومهارات الطلبة فى فنون الرسم، والتصوير والنحت والتصميم  لاكتشاف المواهب والمهارات الواعدة والعمل على صقل هذه المواهب والتوجيه السليم لها من خلال متابعة الأساتذة المتخصصين لكى تتفتح مواهبهم و تنمو قدراتهم وتتزود بالثقافة الفنية الرفيعة من خلال تلك المعارض  .

وإيماناٌ بالدور الحيوى والهام لكلية الفنون الجميلة فى خدمة المجتمع وتاكيداٌ على دورها الريادى فى نشر الوعى الفنى والعلمى بالكلية، دعما لرسالة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وسعيها الدائم  والحثيث لزيادة فرص الطلبة الموهوبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء امتحانات نصف العام.. فنون تطبيقية حلوان تعلن عن دورات للشباب

ورش فنية للأطفال والشباب بـ فنون تطبيقية حلوان

جامعة حلوان تنظم دورات عزف وغناء دورات تدريبية بكلية التربية الموسيقية بالزمالك

جامعة حلوان: انطلاق فعاليات مهرجان الزمالك للفنون ٢٩ فبراير

جامعة حلوان: انطلاق فعاليات مهرجان الزمالك للفنون ٢٩ فبراير

اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الزمالك للفنون

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد لـ سعر الدولار فى 6 بنوك بمصر

لاعب الزمالك السابق: شجعت الترجي ضد الأبيض.. وهذا الفريق الأقرب لقلبي

بعد قرار إجلائهم.. مسئول كويتي يكشف مصير الدارسين في مصر

بعد الاشتباه فى حالتين.. حقيقة ظهور بؤرة لفيروس كورونا في المنوفية

فستان قصير جريء.. خطيبة محمد الشرنوبي تستعرض أنوثتها على السوشيال ميديا.. شاهد

وصلة غزل من مدرب منتخب مصر في فايلر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها