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أخبار العالم

تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:47 ص
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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قسم الخارجي
أفاد التليفزيون السوداني، في نبأ عاجل اليوم الاثنين، بنقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مجلس الوزراء السوداني قوله إن كل لقاءات حمدوك المجدولة تم إلغاؤها اليوم.

وكانت وسائل إعلام عربية وسودانية، أعلنت أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك نجا، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم.

وأشارت المعلومات إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير سيارة حمدوك.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد هذا الانفجار الذي كان يستهدف لاغتيال رئيس الوزراء السوداني.

وأكد مدير مكتب حمدوك لصحيفة "إرم نيوز" الإماراتية، أن رئيس الوزراء نجا من محاولة اغتيال رغم أن سيارته تدمرت بالكامل.

وذكر شاهد عيان لـ"إرم نيوز" أن الموكب تعرض لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة من نوع "اكسنت"، لافتا إلى أن رجال المرور أوقفوا السيارة لعبور موكب حمدوك، لكنها انفجرت بالتزامن مع مرور الموكب.
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