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برلمان

للأعضاء فقط.. تنسيقة الشباب تعقد جلستها الأولى حول الاستحقاقات الانتخابية

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:06 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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أحمد أيمن
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مستوى أعضائها الجلسة الأولى، للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسي حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، استمرارا للقاءات السياسية التي أطلقتها التنسيقية حول هذه الاستحقاقات.
 
استعرض المتحدثون رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبا في العملية الانتخابية، وقد شهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي.

وتؤكد مثل هذه الجلسات الدور المهم الذي تساهم به التنسيقية في تنمية الحياة السياسية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لإبداء الرأي في مختلف القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف والتوجهات السياسية.
للأعضاء فقط.. تنسيقة الشباب تعقد جلستها الأولى حول الاستحقاقات الانتخابية
للأعضاء فقط.. تنسيقة الشباب تعقد جلستها الأولى حول الاستحقاقات الانتخابية
للأعضاء فقط.. تنسيقة الشباب تعقد جلستها الأولى حول الاستحقاقات الانتخابية
للأعضاء فقط.. تنسيقة الشباب تعقد جلستها الأولى حول الاستحقاقات الانتخابية
للأعضاء فقط.. تنسيقة الشباب تعقد جلستها الأولى حول الاستحقاقات الانتخابية
للأعضاء فقط.. تنسيقة الشباب تعقد جلستها الأولى حول الاستحقاقات الانتخابية
للأعضاء فقط.. تنسيقة الشباب تعقد جلستها الأولى حول الاستحقاقات الانتخابية
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