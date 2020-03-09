للأعضاء فقط.. تنسيقة الشباب تعقد جلستها الأولى حول الاستحقاقات الانتخابية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مستوى أعضائها الجلسة الأولى، للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسي حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، استمرارا للقاءات السياسية التي أطلقتها التنسيقية حول هذه الاستحقاقات.

استعرض المتحدثون رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبا في العملية الانتخابية، وقد شهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي.



