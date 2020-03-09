AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدينار الكويتي يرتفع بمعدل 23 قرشا بنهاية تعاملات اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:32 م
دينار
دينار
Advertisements
محمد يحيى

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم الإثنين بمعدل 23 قرشا وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري؛ مسجلا 51.32 جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع مقارنة بأسعار أمس.

ووصل أدني سعر صرف للدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان نحو 50.28 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي ببنك الاستثمار العربي نحو 50.54 جنيه للشراء و 52.004 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي  ببنوك " الأهلي الكويتي، الإسكندرية، المصرف المتحد" 50.714 و 50.8جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي ببنوك " الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الأهلي المصري" نحو 50.9 جنيه للشراء و51.632 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي ببنوك " مصر، التجاري الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي" نحو 50.9 و 51.04 و 51.1 جنيه للشراء و 51.7 و51.8 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنوك " بلوم، عودة، المصري الخليجي" نحو 51.22 جنيه لشراء و 51.7 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنكي العربي الافريقي الدولي و كريدي أجريكول نحو 51.422 و51.43 جنيه للشراء و 52.324 و 52.1 جنيه للبيع.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبوط جديد لـ الدولار منذ أسبوع

الأخضر لا يزال يترنح.. تعرف على سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم

ارتفاع سعر الدولار قرشين بنهاية تعاملات اليوم

8 قروش.. نزيف جديد للدولار طوال أسبوع

أسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 15-2-2020

استقرار الدولار بالبنوك في أول تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

تحت عيونها أسود.. جروبات البنات تهاجم طليق أنغام بعنف بسبب أم أولاده

على طريقة الترجي..عقوبات مغلظة في انتظار الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك

كذبة اسألوا تغرق مخترعيها وتصعد بالأهلي والزمالك إلى نصف نهائي إفريقيا

نافخة شفايفك .. متابعة تحرج زينة والأخيرة ترد

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

تجنبها فورًا.. حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الشيشة