الدينار الكويتي يرتفع بمعدل 23 قرشا بنهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم الإثنين بمعدل 23 قرشا وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري؛ مسجلا 51.32 جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع مقارنة بأسعار أمس.

ووصل أدني سعر صرف للدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان نحو 50.28 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي ببنك الاستثمار العربي نحو 50.54 جنيه للشراء و 52.004 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي ببنوك " الأهلي الكويتي، الإسكندرية، المصرف المتحد" 50.714 و 50.8جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي ببنوك " الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الأهلي المصري" نحو 50.9 جنيه للشراء و51.632 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي ببنوك " مصر، التجاري الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي" نحو 50.9 و 51.04 و 51.1 جنيه للشراء و 51.7 و51.8 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنوك " بلوم، عودة، المصري الخليجي" نحو 51.22 جنيه لشراء و 51.7 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنكي العربي الافريقي الدولي و كريدي أجريكول نحو 51.422 و51.43 جنيه للشراء و 52.324 و 52.1 جنيه للبيع.