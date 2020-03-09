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تعليم

ماذا لو تعطلت الدراسة بـ عين شمس بسبب كورونا ؟ الجامعة ترد

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة على أتم الاستعداد في حال تعطيل الدراسة، مشيرا إلى أنه لم تكن المرة الأولى لتعطيل الدراسة فحدث ذلك خلال أحداث يناير، وتوجد خطة محكمة من الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد سنجاب خلال تصريحات لـ صدى البلد، أن تعطيل الدراسة لا يعني أن الطالب لم يكمل دراسته، ولكن الخطة أن يكمل دراسته بشكل محكم بعيدا عن التجمعات داخل الحرم الجامعي وحضور المحاضرات، وهذا حفاظا على طلابنا، مشيرا إلى أن الجامعة مستعدة لمثل هذه الحالة وهي تعطيل الدراسة.


وخاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها: 

1-تفعيل دور إدارة الأزمات.
2- تحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة.
3- وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة .
4-النظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية.

وكان استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الإجراءات  الاحترازية التى اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يخص إجراءات التعقيم الخاصة بالمدرجات والمعامل وغرف التدريس، أشار التقرير إلى التأكيد على تنظيف الأسطح والحوائط يوميا، واستخدام مطهر يحتوى على مركبات الكلور أو أكاسيد الهيدروجين أو الأمونيا الرباعية، وفتح النوافذ باستمرار، وكذلك تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية بجميع المعامل، التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها.

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