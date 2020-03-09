إذلال سياسي.. نشأت الديهي يكشف عن صفعة تاريخية من بوتين لـ أردوغان ..شاهد

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن صفعة تاريخية وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، إن اليوم شهد صورة واقعية لأخطر عملية إذلال سياسي في العصر الحديث، تعرض لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وأكد مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، أن أردوغان أثناء زيارته للكرملين تعرض لإذلال كامل الأوصاف، وفي أثناء الزيارة دخل أردوغان ووزيرا الدفاع والخارجية التركية، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فتركه "بوتين" ينتظر تصريح الدخول بشكل مهين، ثم سُمح له بالدخول بعد مرور دقيقتين داخل أروقة الكرملين.



