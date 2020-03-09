خطة جامعة عين شمس حال تعطل الدراسة بسبب كورونا

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس أن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن طريق الحاسوب .

وأوضح السيد لصدى البلد أن ذلك سيتم عن طريق نشر المواد التعليمية للطلاب عن طريق كورسات مدمجة (cd) مشيرا الى بعض المقررات الالكترونية التي لا تحتاج وجود الطالب داخل الحرم الجامعي ويتم التعامل عن طريق الحاسوب ويتم تعامل الطلاب عن طريق الموقع الرسمي لكل كلية بالإضافة إلى الامتحانات التي تتم ايضا عن طريق الحاسوب .

وأكد عميد كلية التربية أن كليات جامعة عين شمس جاهزة لتطبيق هذه الطريقة وعلى اتم الاستعداد لها .





وخاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها:





1-تفعيل دور إدارة الأزمات.

2- تحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة.

3- وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة .

4-النظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية.





واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.





وفيما يخص إجراءات التعقيم الخاصة بالمدرجات والمعامل وغرف التدريس، أشار التقرير إلى التأكيد على تنظيف الأسطح والحوائط يوميا، واستخدام مطهر يحتوى على مركبات الكلور أو أكاسيد الهيدروجين أو الأمونيا الرباعية، وفتح النوافذ باستمرار، وكذلك تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى و المطهرات الكحولية بجميع المعامل، التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها.