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مرأة

يمنع تشوهات الأجنة .. فوائد الموز للحامل

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:35 م
فوائد الموز للحامل
فوائد الموز للحامل
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آية التيجي
فوائد الموز عديدة لاحتوائه على المعادن، والزنك، والكالسيوم، والألياف، والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، ويمكن تناول الموز بصورته الطبيعية، أو يتم خلط الموز داخل عصيرك المفضل للحصول على فوائد الموز كلها.

ويمكنك الاستمتاع بتناول ساندويتش زبدة الموز محلية الصنع أو خبز الموز، أو  فطائر الموز المحلاة بالعسل الأبيض، وفي السطور التالية نرصد لك فوائد الموز بالكامل.

فوائد الموز للحامل:

فوائد الموز للحامل عديدة حيث يحتوي الموز على عدة فيتامينات، يمكن أن تفيد المرأة الحامل وجنينها، حيث إن تناول الموز للحامل يمدها بـ فيتامين B6، وهو يلعب دورًا مهمًا في نمو المخ للأجنة أثناء الحمل، وكذلك المحافظة على صحة الجهاز المناعي  لدى المرأة الحامل، ومنع حدوث التشوهات للجنين.


في حين أن ثمار الحمضيات مثل البرتقال هي من عمالقة فيتامين ج، فإن الموز يحتوي على فيتامين ج والذي تحتاجه المرأة الحامل، حيث إن الموز يعطيك حوالي 10 ملليجرام من فيتامين ج، حيث تحتاج المرأة الحامل ما بين 75 إلى 90 ملليغرام في اليوم.

 ويحتوي الموز ايضا على فيتامين C، والذي يساهم في  حماية نظام المناعة لدينا وهو أمر تحتاجه كل امرأة حامل، ويمكن أن يساعدك على شفاء الجروح سريعا و بشكل أفضل بعد الولادة.
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