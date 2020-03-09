يمنع تشوهات الأجنة .. فوائد الموز للحامل

ويمكنك الاستمتاع بتناول ساندويتش زبدة الموز محلية الصنع أو خبز الموز، أو فطائر الموز المحلاة بالعسل الأبيض، وفي السطور التالية نرصد لك فوائد الموز بالكامل.

فوائد الموز للحامل:

فوائد الموز للحامل عديدة حيث يحتوي الموز على عدة فيتامينات، يمكن أن تفيد المرأة الحامل وجنينها، حيث إن تناول الموز للحامل يمدها بـ فيتامين B6، وهو يلعب دورًا مهمًا في نمو المخ للأجنة أثناء الحمل، وكذلك المحافظة على صحة

في حين أن ثمار الحمضيات مثل البرتقال هي من عمالقة فيتامين ج، فإن الموز يحتوي على

والذي تحتاجه المرأة الحامل، حيث إن الموز يعطيك حوالي 10 ملليجرام من فيتامين ج، حيث تحتاج المرأة الحامل ما بين 75 إلى 90 ملليغرام في اليوم.