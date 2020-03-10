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أخبار العالم

دولة أفريقية جديدة تعلن ظهور حالات كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وزيرة الصحة ببوركينا فاسو  عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا لتصبح بلادها سادس دولة أفريقية جنوبي الصحراء يظهر فيها المرض.

وقالت الوزيرة للصحفيين إن المريضين رجل وزوجته عادا في الآونة الأخيرة إلى بوركينا فاسو من زيارة لفرنسا وإنهما الآن قيد العزل الصحي.

ومن ناحية أخرى، أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على عدم معرفته ما إذا خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختبار كورونا أم لا. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحتمل أن يكون أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن اثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين كانوا على اتصال وثيق مؤخرا بالرئيس ترامب، دخلا في عزل صحي ذاتي، بعد التعامل مع شخص مصاب بفيروس كورونا.
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