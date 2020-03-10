أحدث ظهور لـ صلاح عبدالله على السوشيال ميديا





وعلق صلاح عبدالله قائلا: " ياناس يا((مرعوبة)).. دي لعبة((ملعوبة)).. واتلعبت من زمان.. وبُكره هيبااااااااان.. إ نها (( سَبوبة )) ".





وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





علي وضعك يا عم صلاح.





قولهم ياعم صلاح لسه مافهموش اللعبة.





الله عليك .





آه ولله شكلها سبوبة.





ونشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو قصير ، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ترقص «سلو» مع الفنان صلاح عبدالله، على أغنية «سهر الليالي»، ضمن حفل افتتاح مطعم خاص بالفنانة روجينا، أمس الخميس.









نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".