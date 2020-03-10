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أخبار البلد

إنفوجراف.. طلعت مصطفى أكثر شركة عقارات مصرية يستثمر بها أكبر صندوق سيادى بالعالم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:36 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى
إبان احتفالات مجموعة هشام طلعت مصطفى هذا العام بيوبيلها الذهبى لمرور 50 عاما على إنشائها طالعنا التقرير السنوى لأداء صندوق المعاشات النرويجى بخبر سار تم تداوله فى جميع الأوساط الاقتصادية العالمية، حيث رفع صندوق التقاعد النرويجي، أكبر الصناديق السيادية في العالم، استثماراته في الأسهم المصرية إلى 530.2 مليون دولار بنهاية العام الماضي، توزعت على 41 سهما.

طلعت مصطفى العقارية
وحظى القطاع العقاري بجزء كبير من استثمارات الصندوق النرويجي في المنطقة العربية، حيث بلغت القيمة السوقية لاستثماراته في 13 شركة عقارات عربية، 297.7 مليون دولار، وكان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة النصيب الأكبر مما وجهه أكبر صندوق سيادي بالعالم للشركات العقارية المصرية.

وعزز الصندوق السيادي النرويجي من استثماراته في شركات العقارات المصرية خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي استثماراته في 7 شركات عقارية مصرية 96.5 مليون دولار، كان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة نصيب الأسد منها.

أكبر شركة عقارات مصرية
وسجلت استثمارات الصندوق في المجموعة 36.3 مليون دولار، باستحواذ نسبته 3.46 % من أسهم الشركة، لتكون أكبر شركة عقارات مصرية يستثمر في صندوق التقاعد النرويجي.

وجاءت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة استثمارات الصندوق في الشركة 21.5 مليون دولار، باستحواذ نسبته 4.97 % من أسهم الشركة، تلتها شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التي بلغت قيمة أسهم الصندوق فيها 15.2 مليون دولار، ثم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 7.3 مليون دولار، ومن بعدها جاءت أوراسكوم للتنمية مصر التي بلغت قيمة أسهم الصندوق فيها 6.6 مليون دولار، ثم شركة المتحدة للإسكان حيث استثمر الصندوق نحو 1.5 مليون دولار في الشركة، باستحواذ نسبته 2.98 % من أسهم الشركة.
إنفوجراف.. طلعت مصطفى أكثر شركة عقارات مصرية يستثمر بها أكبر صندوق سيادى بالعالم
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