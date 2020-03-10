بسرعة رهيبة.. نوع مهمل من المكسرات يحارب الكوليسترول

فوائد صحية غير متوقعه لتناول الفستق فهو من المكسرات التى تتمتع بفوائد صحية غير متوقعه تساعد على على خفض سكر الدم يقلل من ضغط الدم إليك أبرز فوائد تناول حفنة من الفستق يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.













