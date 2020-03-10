أصل الحكاية .. 45 عاما من الخدمات المصرفية المتميزة للبنك التجاري الدولي

يعتبر البنك التجاري الدولي (CIB) من البنوك التى مثلت علامة فارقة في المجال المصرفي المصري، فهو أكبر بنك قطاع خاص مصري، ويعمل على تقديم مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.









ولمن لا يعرف بداية البنك فى مصر فقد تأسس البنك التجارى الدولى (CIB) عام 1975 بملكية مشتركة بين كل من البنك الأهلى المصرى (51%) وبنك تشيس مانهاتن (49%) تحت اسم "بنك تشيس الأهلى المصرى"، وفي عام 1987، وبعد قرار بنك تشيس بيع حصته من الأسهم، قام البنك الأهلى المصرى بزيادة حصته إلى 99.9%، وتغير اسم البنك إلى "البنك التجارى الدولى-مصر"، وظلت حصة البنك الأهلى المصرى تنخفض عبر عدة عروض عامة لتصل إلى 18.7 %.