أصل الحكاية .. 45 عاما من الخدمات المصرفية المتميزة للبنك التجاري الدولي

يعتبر البنك التجاري الدولي (CIB) من البنوك التى مثلت علامة فارقة في المجال المصرفي المصري، فهو أكبر بنك قطاع خاص مصري، ويعمل على تقديم مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.
ولمن لا يعرف بداية البنك فى مصر فقد تأسس البنك التجارى الدولى (CIB) عام 1975 بملكية مشتركة بين كل من البنك الأهلى المصرى (51%) وبنك تشيس مانهاتن (49%) تحت اسم "بنك تشيس الأهلى المصرى"، وفي عام 1987، وبعد قرار بنك تشيس بيع حصته من الأسهم، قام البنك الأهلى المصرى بزيادة حصته إلى 99.9%، وتغير اسم البنك إلى "البنك التجارى الدولى-مصر"، وظلت حصة البنك الأهلى المصرى تنخفض عبر عدة عروض عامة لتصل إلى 18.7%.
في عام 2006، قام كونسورتيوم بقيادة ريبلوود القابضة بالاستحواذ على حصة البنك الأهلى المصرى، وفي يوليو 2009، قامت أكتيس، بشراء حصة من أسهم البنك التجاري الدولي بلغت 9.1% لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد في رأسمال البنك.
فى مارس2014 ، قامت أكتيس ببيع جزء من حصتها في البنك بلغت 2.6% وقد تمت عملية البيع من خلال البورصة المصرية لمجموعة متعددة من مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية. وفى مايو من نفس العام قامت أكتيس ببيع حصتها المتبقية في رأس مال البنك والتي تبلغ 6.5% إلي شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية.
ويتدبر البنك التجارى الدولى حلول مناسبة ونزيهة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال والاستثمار. وبفضل علامته التجارية الرائدة، نجح البنك التجاري الدولي أن يكون الاختيار الأول لأكثر من 500 شركة عاملة في مصر مقدما لهم أفضل الحلول المالية. يحافظ البنك على بقائه كأكثر البنوك التجارية تحقيقًا للأرباح في مصر لأكثر من 40 عاما، وذلك بفضل إدارته التي تتبنى أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى برامج التدريب المتميزة المقدمة للعاملين به