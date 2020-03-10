شوقى علام وفريد واصل و"دينية البرلمان" يؤيدون إجراءات الأوقاف في مواجهة كورونا

أيد كل من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا، سواء كان ذلك بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة أم بتحديد وقت خطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تأييدهم لما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وتمنى الجميع لمصر وسائر بلاد العالمين السلامة من كل داء داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه .
يشار إلى أن وزارة الأوقاف كانت قد قررت قصر العمل بالمساجد، على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد على خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة على خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد؛ اتساقا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.