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ديني

شوقى علام وفريد واصل و"دينية البرلمان" يؤيدون إجراءات الأوقاف في مواجهة كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أيد كل من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا، سواء كان ذلك بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة أم بتحديد وقت خطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة.

وأكد أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تأييدهم لما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وتمنى الجميع لمصر وسائر بلاد العالمين السلامة من كل داء داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه .

يشار إلى أن وزارة الأوقاف كانت قد قررت قصر العمل بالمساجد، على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد على خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة على خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد؛ اتساقا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكدت الوزارة في بيان، أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت.

ونبهت الأوقاف على مديري المديريات بموافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة.

ونوهت بأن ذلك كإجراء وقائي مؤقت، معلنة عن مع تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية كل من:  الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.
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