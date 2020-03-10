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رياضة

الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء بطولة دوري الأبطال بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:54 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
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إسراء أشرف
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 نسخة الموسم الجاري، تواجه تهديدات الإيقاف، بسبب تفشي فيروس كورونا، في البلاد.

ووفقًا لـ راديو "كاتالونيا"، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يفكر جديًا في إلغاء بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب مباريات ثمن النهائي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتبدأ منافسات إياب دور الـ16 من البطولة الأوروبية، اليوم، الثلاثاء، عندما يلتقي فالنسيا مع أتالانتا، ويصطدم توتنهام بـ لايبزيج في تمام العاشرة مساءً، خلف أبواب مغلقة دون جماهير، قبل أن يلتقي ليفربول وأتلتيكو مدريد وسان جيرمان ودورتموند، غدًا، الأربعاء، في الوقت ذاته.

بينما تقام باقي المباريات الأسبوع المقبل عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، ويحل ليون ضيفًا على يوفنتوس، يوم الثلاثاء.

فيما يواجه بايرن ميونخ نظيره تشيلسي، ويلتقي برشلونة مع نابولي، الأربعاء من الأسبوع ذاته.

ويهدد كورونا لعبة كرة القدم في العالم، حيث تم تأجيل كثير من المواجهات في جميع البطولات، وتلعب بعض المباريات خلف أبواب مغلقة دون جماهير، خوفًا من تفشي الفيروس.
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