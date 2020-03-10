الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء بطولة دوري الأبطال بسبب كورونا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 نسخة الموسم الجاري، تواجه تهديدات الإيقاف، بسبب تفشي فيروس كورونا، في البلاد.





ووفقًا لـ راديو "كاتالونيا"، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يفكر جديًا في إلغاء بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب مباريات ثمن النهائي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

عندما يلتقي فالنسيا مع أتالانتا، ويصطدم توتنهام بـ لايبزيج في تمام العاشرة مساءً، خلف أبواب مغلقة دون جماهير، قبل أن يلتقي ليفربول وأتلتيكو مدريد وسان جيرمان ودورتموند، غدًا، الأربعاء، في الوقت ذاته.

بينما تقام باقي المباريات الأسبوع المقبل عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، ويحل ليون ضيفًا على يوفنتوس، يوم الثلاثاء.

فيما يواجه بايرن ميونخ نظيره تشيلسي، ويلتقي برشلونة مع نابولي، الأربعاء من الأسبوع ذاته. وتبدأ منافسات إياب دور الـ16 من البطولة الأوروبية، اليوم، الثلاثاء،



