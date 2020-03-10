الأهلي السعودي مهدد بفقدان نجم خط الوسط حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن نادي الأهلي الذي يلعب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مهدد بفقدان لاعبه ونجم خط الوسط حتى نهاية الموسم الكروي بداعي الإصابة.





وأكدت صحيفة "الرياضة" السعودية، أن حسين المقهوي لاعب وسط الأهلي يعاني من الإصابة في الرباط الخلفي للركبة بحسب ما أظهرت الفحوصات الطبية.



