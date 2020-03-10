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رياضة

الأهلي السعودي مهدد بفقدان نجم خط الوسط حتى نهاية الموسم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن نادي الأهلي الذي يلعب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مهدد بفقدان لاعبه ونجم خط الوسط حتى نهاية الموسم الكروي بداعي الإصابة. 

وأكدت صحيفة "الرياضة" السعودية، أن حسين المقهوي لاعب وسط الأهلي يعاني من الإصابة في الرباط الخلفي للركبة بحسب ما أظهرت الفحوصات الطبية.

وإذا قرر حسين المقهوي إجراء عملية جراحية لن يشارك مع فريق الأهلي حتى نهاية الموسم.

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، برؤساء أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمناقشة عدد من القضايا، أهمها تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وجرى الاجتماع بحضور مساعد وزير الرياضة، عبدالإله الدلاك ووكلاء الوزارة السعودية، بالإضافة إلى وجود ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، وعبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة الدوري السعودي للمحترفين.
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