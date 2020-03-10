اجعلي شعرك كالحرير بكوب من هذا الخليط

يسبب نقص الفيتامينات والمعادن مشكلة في الشعر بالنسبة لنا كبشر ، ويساعدك الرائب الشعر سريعا ويمنعه الفيتامين والمعادن اللازمة لجعله كالحديد ،فإذا كنت تبحثين عن أفضل قناع للشعر عليك بتجربة هذا الخليط .
وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير أن مسحوق Amla معروف بتقوية بصيلات الشعر وتحسين نمو الشعر ،امزجيه مع الرائب الغني بالبروتين وسترى بالتأكيد زيادة في نمو شعرك.
مكونات
1 ملعقة كبيرة من الرائب
1 ملعقة كبيرة مسحوق amla
طريقة الاستعمال
تخلط كل المكونات في وعاء.
ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.
اتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا.
ثم قومي بغسل شعرك بالطريقة العادية .