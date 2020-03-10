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مرأة

اجعلي شعرك كالحرير بكوب من هذا الخليط

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:34 م
اجعلي شعرك كالحرير
اجعلي شعرك كالحرير بكوب من هذا الخليط
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أسماء عبد الحفيظ
يسبب نقص الفيتامينات والمعادن مشكلة في الشعر بالنسبة لنا كبشر ، ويساعدك الرائب الشعر سريعا ويمنعه الفيتامين والمعادن اللازمة لجعله كالحديد ،فإذا كنت تبحثين عن أفضل قناع للشعر عليك بتجربة هذا الخليط .

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير أن مسحوق Amla معروف بتقوية بصيلات الشعر وتحسين نمو الشعر ،امزجيه مع الرائب الغني بالبروتين وسترى بالتأكيد زيادة في نمو شعرك.

مكونات

1 ملعقة كبيرة من الرائب
1 ملعقة كبيرة مسحوق amla

طريقة الاستعمال

تخلط كل المكونات في وعاء.
ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.
اتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا.
ثم قومي بغسل شعرك بالطريقة العادية . 
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