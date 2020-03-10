لأول مرة في الدوري المصري.. الـ var يحتسب ركلة جزاء لصالح المقاولون أمام طلائع الجيش

قرر الحكم سعيد حمزة احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب أمام طلائع الجيش في الدقيقة "47"، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو " الـ "var" في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن الأسبوع الـ "18"، من بطولة الدروي الممتاز .
وجاء تشكيل المقاولون لمواجهة طلائع الجيش كالتالي :-
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
في الدفاع: أمير عابد ، محمد سمير ثابت، فادي نجاح، حسن الشامي
الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف
الهجوم: لويس إدواردو، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن الشاهين، فاروقا نور الدين، عبد العزيز موسى، محمد سالم، كريم مصطفى، أيمن حفني.