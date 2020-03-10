لأول مرة في الدوري المصري.. الـ var يحتسب ركلة جزاء لصالح المقاولون أمام طلائع الجيش

وجاء تشكيل المقاولون لمواجهة طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: أمير عابد ، محمد سمير ثابت، فادي نجاح، حسن الشامي





الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف





الهجوم: لويس إدواردو، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب.





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن الشاهين، فاروقا نور الدين، عبد العزيز موسى، محمد سالم، كريم مصطفى، أيمن حفني.