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رياضة

لأول مرة في الدوري المصري.. الـ var يحتسب ركلة جزاء لصالح المقاولون أمام طلائع الجيش

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:59 م
الحكم سعيد حمزة
الحكم سعيد حمزة
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حسام الحارتي
قرر الحكم سعيد حمزة احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب  أمام طلائع الجيش في الدقيقة "47"، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو " الـ "var" في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن الأسبوع الـ "18"، من بطولة الدروي الممتاز .

وجاء تشكيل المقاولون لمواجهة طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى: محمود أبو السعود   
           
في الدفاع: أمير عابد ، محمد سمير ثابت، فادي نجاح، حسن الشامي

 الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف

 الهجوم: لويس إدواردو، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن الشاهين، فاروقا نور الدين، عبد العزيز موسى، محمد سالم، كريم مصطفى، أيمن حفني.
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