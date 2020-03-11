لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص الأخضر

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشورًا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهم فوائد الحمص للجسم
يحتوي الحمص الأخضر على القيمة الغذائية المهمة لصحة الجسم مثل:
( البوتاسيوم / الحديد / المغنسيوم / الفسفور / المنجنيز / الصوديوم / الكالسيوم / البروتينات / ألياف غذائية )
و فيتامينات مهمة لصحة الجسم مثل:
فيتامين ( ب 1 / ب 2 / ب 3 / ب 6 )
أمّا عن فوائده المتعددة للجسم فهو يساهم في ....
- الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية
- يحفز من هرمون السعادة في الجسم
- منخفضة من نسبة الكوليسترول الضار في الدم
- يساعد على علاج الأرق و يعالج الاكتئاب
- يساعد على تقوية العظام والمفاصل في الجسم
- يساعد على الحماية من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي مثل الخرف و الزهايمر
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يساعد على تقوية الذاكرة:-
- احتوائه على مضادات أكسدة
- يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم
- يساهم في الحماية من المرض بالسرطان
- يساعد على التئام
- يساعد على تنظيم مستويات السكري في الدم
- يحاول بتغذية الطحال والكبد