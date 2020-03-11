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مرأة

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص الأخضر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:47 ص
الحمص الأخضر
الحمص الأخضر
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نهى هجرس
نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشورًا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهم فوائد الحمص للجسم

يحتوي الحمص الأخضر على القيمة الغذائية المهمة لصحة الجسم مثل:

( البوتاسيوم / الحديد / المغنسيوم / الفسفور / المنجنيز / الصوديوم / الكالسيوم / البروتينات / ألياف غذائية )

و فيتامينات مهمة لصحة الجسم مثل:

فيتامين ( ب 1 / ب 2 / ب 3 / ب 6 )

أمّا عن فوائده المتعددة للجسم فهو يساهم في ....

- الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

- يحفز من هرمون السعادة في الجسم

- منخفضة من نسبة الكوليسترول الضار في الدم

- يساعد على علاج الأرق و يعالج الاكتئاب

- يساعد على تقوية العظام والمفاصل في الجسم

- يساعد على الحماية من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي مثل الخرف و الزهايمر

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يساعد على تقوية الذاكرة:-

- احتوائه على مضادات أكسدة

- يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم

- يساهم في الحماية من المرض بالسرطان

- يساعد على التئام

- يساعد على تنظيم مستويات السكري في الدم

- يحاول بتغذية الطحال والكبد


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