فى 5 خطوات.. تخلصى من البطن بعد الولادة فى أقل من شهر

نشرت الدكتورة سهام سوقية منشور عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، والذى يوضح أهم الخطوات التى يجب اتباعها بعد الولادة للتخلص من البطن.





على المرأة التي تنتظر أسبوعين إلى شهر بعد الولادة القيصرية













الخطوة الأولى التدليك:

حيث إن التدليك له دور كبير في التخلص من الدهون





وينصح بوضع الزيوت الطبيعية على البطن مثل زيت اللوز وزيت الزيتون









الخطوة الثانية عليكِ اتباع حمية غذائية:

1- تناول الطعام الصحي





2- الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والسكريات





3- الحرص على الإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة





لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة للجسم





ولأنها تحتوي على الألياف التي توفر الشعور بالشبع













الخطوة الثالثة الرضاعة الطبيعية:

تساهم الرضاعة الطبيعية في حرق كثير من السعرات الحرارية وانقاص الوزن





وسوف تكون المرأة في رضاعة الطفل لمدة 6 أشهر على الأقل لتساعد في التخلص من الدهون













الخطوة الرابعة أهمية ممارسة الرياضة:

لا بد من ممارسة الرياضة ولكن اختيار التمارين التي تناسب هذه المرحلة والوضع الصحي





نحن ننصح بممارسة رياضة المشي





فان المرأة أن تمارسها ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل





وقد كان الطفل عائقًا لك في يمكن أن تصطحبيه بالعربة الخاصة به





أما التمرينات الرياضية التي يمكن حملها خلال الشهر الأول من الحمل لحين التئام الجرح













الخطوة الخامسة شرب كميات كافية من الماء:





لن يحافظ شرب الماء على توازن السوائل





بل له دور كبير في حرق الدهون





نحن ننصح أن تشرب المرأة بعد الولادة