تصيبك بمشاكل في القلب.. فاكهة احذري تناولها على معدة فارغة

يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والألياف والبوتاسيوم ويساعد تناوله على منحك الشعور بالشبع وزيادة مستوى الطاقة لديك.إليك أبرز فوائد تناول ثمرة يوميا على الأقل من الموز





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وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يحتوي الموز على نسبة 25 في المائة من محتوى السكر كما يساعد فى الحفاظ على صحة القلب وتقليل التعب إلى الحد من الاكتئاب والإمساك.





كما أن الموز يكون له تأثير تبريد على الجسم ويساعد في تحفيز إنتاج الهيموجلوبين ، وبالتالي محاربة فقر الدم .





لكن لماذا لا ينبغى تناول الموز على معدة فارغة. قد تجعلك كمية السكريات الطبيعية المرتفعة في الموز تشعر بالتعب والفواكه ستجعلك تشعر بالنعاس والإرهاق مؤقتًا









تشير الدراسات إلى أن الموز يحتوي على كمية عالية من السكر ، وهو ما يحفز الطاقة في الجسم ، ولكن إذا تم تناوله على معدة فارغة ، يتم استنزاف الطاقة بعد بضع ساعات. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز الموز بالحموضة بطبيعته ، مما قد يسبب مشاكل في الأمعاء إذا تم تناوله على معدة فارغة



