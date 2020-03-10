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مرأة

أقمشة ستائر مطبخ.. رقم 3 مثالية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:17 م
اقمشة ستائر مطبخ
اقمشة ستائر مطبخ
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آية التيجي

تختلف أقمشة ستائر في الأسواق حسب الموديلات والغرض منها، حيث إن الستائر هي جزء لا يتجزأ من ديكور المنزل، فهي تحدد و تظهر أثاث البيت وحجب الضوء ، وتعطى اقمشة ستائر وتصميماتها مظهر جمالي، حيث انها تختلف في اختيارها ما بين المودرن والكلاسيك لكي يتماشى مع الأثاث في هذا المقال سنقوم بذكر افضل انواع اقمشة ستائر.

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أقمشة ستائر مطبخ :

1- الأورجانزا organza :
ومن أفضل أنواع أقمشة ستائر مطبخ هو الأورجانزا، حيث إنه قماش شيفون  شفاف، و لكن مع وجود لمعة بسيطة في القماش .

2- القطن cotton :
ويعتبر القطن من أكثر انواع اقمشة ستائر مطبخ المناسبة، حيث أنه عبارة عن قماش ناعم بسيط و ثقيل، وهو ايضا مريح و لا يتسخ بسهولة، فيمكن أن يتم غسله بالمياة الساخنة، لذا فهو الأنسب لغرف المعيشة و المطبخ .

3- الستان satin :
ويمكن استخدام الستان في المطابخ أيضا، حيث ان نوع قماش عملي ومناسب لأغلب الأثاث وعصري في المطبخ، بالإضافة إلى أن  له بريق مميز، ويعطي لمعة بسيطة وناعمة.

4- الكتان linen :
ويمكن للكتان أن يكون أحد أقمشة ستائر مطبخ مثالية، حيث إنها قماش ثقيل سهل في التنظيف، و لكنه يحتاج إلى كي، وهو مناسب لغرفة المعيشة أيضا.
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