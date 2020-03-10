أقمشة ستائر مطبخ.. رقم 3 مثالية

تختلف أقمشة ستائر في الأسواق حسب الموديلات والغرض منها، حيث إن الستائر هي جزء لا يتجزأ من ديكور المنزل، فهي تحدد و تظهر أثاث البيت وحجب الضوء ، وتعطى اقمشة ستائر وتصميماتها مظهر جمالي، حيث انها تختلف في اختيارها ما بين المودرن والكلاسيك لكي يتماشى مع الأثاث في هذا المقال سنقوم بذكر افضل انواع اقمشة ستائر.



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أقمشة ستائر مطبخ :



1- الأورجانزا organza :

ومن أفضل أنواع أقمشة ستائر مطبخ هو الأورجانزا، حيث إنه قماش شيفون شفاف، و لكن مع وجود لمعة بسيطة في القماش .

2- القطن cotton :

ويعتبر القطن من أكثر انواع اقمشة ستائر مطبخ المناسبة، حيث أنه عبارة عن قماش ناعم بسيط و ثقيل، وهو ايضا مريح و لا يتسخ بسهولة، فيمكن أن يتم غسله بالمياة الساخنة، لذا فهو الأنسب لغرف المعيشة و المطبخ .



3- الستان satin :

ويمكن استخدام الستان في المطابخ أيضا، حيث ان نوع قماش عملي ومناسب لأغلب الأثاث وعصري في المطبخ، بالإضافة إلى أن له بريق مميز، ويعطي لمعة بسيطة وناعمة.