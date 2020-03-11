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مرأة

لن تتوقع.. تنظيف الأسنان ثلاث مرات يوميا يحميك من مرض خطير

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:08 ص
تنظيف الأسنان والوقاية
تنظيف الأسنان والوقاية من مرض السكري
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آية التيجي

أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون من كلية الطب بجامعة إيوها وومان، إلى أن الأشخاص الذين ينظفون أسنانهم ثلاث مرات في اليوم هم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري.

وتتبع الباحثون المشرفون على الدراسة حوالي 190،000 شخص من كوريا الجنوبية بين عامي 2003 و 2006، وذلك لمدة 10 سنوات، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين يقومون بغسل أسنانهم يوميا وباستمرار هم اقل عرضة للإصابة بمرض السكري.

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وأفاد الباحثون، إن التهاب اللثة يلعب دورًا حاسمًا في تطور مرض السكري ، وهي حالة يحصل عليها أكثر من خمسة ملايين شخص في المملكة المتحدة بحلول عام 2025، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأكدت العديد من الدراسات السابقة، ان هناك العديد من الروابط بيم الإصابة أمراض اللثة والعديد من المضاعفات الصحية ، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب، والتي قد تنتج بسبب عدم غسل الأسنان يوميا، وبالاخص قبل النوم مباشرة.

وقال الدكتور تاي جين سونج من مستشفى سيول وكلية الطب بجامعة إيوها وومان، انه يمكن عدم غسل الأسنان باستمرار ان تسبب في الإصابة بالتهاب اللثة، حيث أن أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة أكثر عرضة بنسبة 9 في المائة للإصابة بمرض السكري. 

وربط الباحثون، تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات في اليوم بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 14 في المائة ، في حين أن الأشخاص الذين ينظفون بالفرشاة مرتين في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 10 في المائة، حيث ان هناك أيضًا اختلافات بين الرجال والنساء ، مع وجود روابط أقوى بين زيادة تفريش الأسنان وانخفاض خطر الإصابة بالسكري لدى النساء.  

وتابع الباحثون، بأن تسوس الأسنان يمكن أن يسهم في الالتهاب المزمن للثة، وهو الأمر الذي يرتبط بمقاومة الأنسولين وتطور مرض السكري، حيث يمكن لتحسين صحة الفم أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري الجديد.

ويعتبر مرض السكري من النوع 2 أكثر شيوعًا بكثير من النوع 1. في المملكة المتحدة ، حيث يعاني حوالي 90 في المائة من جميع البالغين المصابين بالسكري من النوع 2 ، والذي يمكن أن يكون نتيجة السمنة وعدم ممارسة أى أنشطة رياضية، وكذلك الوراثة.

ويعيش حوالي 3.9 مليون شخص حاليًا مع تشخيص مرض السكري في المملكة المتحدة، وفي عام 2018 كان 34.2 مليون أميركي أي ما يعادل 10 في المائة من السكان مصابون بداء السكري.

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