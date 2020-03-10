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أخبار العالم

نيران صديقة.. إعلامية لبنانية: إصابة حسن نصر الله بفيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أثارت إعلامية لبنانية جدلا كبيرا بشأن حديثها عن إصابة حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني.

وقالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف إن الأوساط الإعلامية تداولت أنباء عن إصابة نصر الله بفيروس كورونا بعد استقباله وفدا إيرانيا.

وأوضحت في تغريدة لها على تويتر:"تداولت أوساط إعلامية عن إصابة حسن نصرالله بفيروس كورونا بعد استقباله وفدًا رفيع المستوى قادمًا من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى لبنان بأسابيع".

وأضافت أن:"هناك تعتيم مطلق على صحة حسن نصرالله  بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد ان احدهم مصابًا بالفيروس".

يذكر أن آخر ظهور لحسن نصر الله كان في شهر فبراير الماضي.

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