AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. زكي فطين يكشف سبب حذف منشور هاجم فيه عمرو دياب بعنف.. خطوبة الراقصة جوهرة لـ مطرب المهرجانات عمر كمال

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:00 ص
زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب وعمرو دياب
Advertisements
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


زكي فطين يكشف سبب حذف منشور هاجم فيه عمرو دياب بعنف


وعلق الفنان زكي فطين عبد الوهاب على حذفه منشورا هاجم فيه الفنان عمرو دياب وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "أنا ما ممسحتش البوست اللي كتبته عشان بتراجع في موقفي.. خالص .. أنا مسحته ‏بسبب الكم الهائل من الشتايم بالأب والأم بأفظع الألفاظ من ألتراس عمرو دياب".


أحمد سعد: التزمت بتعليمات هاني شاكر والجمهور في دويتو «شاكوش»


أعلن الفنان أحمد سعد عن دويتو غنائي جديد يجمعه مع المطرب حسن شاكوش من خلال صورة تجمعهما سويا داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية.


ارتباط الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات عمر كمال.. مدير أعمالها يوضح


نفى باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".


تعرف على سر غضب صابر الرباعي من انتشار صورة للحرم المكي فارغا


عبر الفنان صابر الرباعي عن حزنه وغضبة لانتشار صور من الحرم المكي وهو فارغ.


جميلة عوض بطلة إحدى قصص مسلسل "إلا أنا"


تشارك الفنانة جميلة عوض في بطولة مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضه بدءًا من يوم السبت 14 مارس الجاري، عبر قناة dmc.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هضبة بمناسبه ايه؟.. زكي فطين يهاجم عمرو دياب

مفيش تجديد وكبر ومطرب شعبى.. فنانين هاجموا الهضبة عمرو دياب

هضبة بمناسبة ايه .. زكى فطين عبدالوهاب يحذف بوست هجومه على عمرو دياب.. تفاصيل

مش حقك الشتيمة.. جمهور عمرو دياب يجبر زكي فطين على حذف بوست هجومه على الهضبة

أخبار الفن.. رانيا يوسف تشعل سوشيال ميديا.. انتحار كارول سماحة.. جثمان قتيل فيلا نانسى عجرم

الصدق والصراحة.. زكي فطين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد حول عمرو دياب

ترشيحاتنا

شريف أشرف يبكي ع الهواء ويصرح: الأهلي ظلمني

200 ألف جنيه خصما للوحدة.. الوزراء: 10 آلاف وحدة لموظفي العاصمة الإدارية

مفاجأة برشلونة السبب الرئيسي في إصابة ديمبلي

السعودية.. وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود

خوفا من كورونا.. طبيب يحرج وائل الإبراشي على الهواء ويرفض مصافحته

متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها