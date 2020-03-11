أخبار الفن.. زكي فطين يكشف سبب حذف منشور هاجم فيه عمرو دياب بعنف.. خطوبة الراقصة جوهرة لـ مطرب المهرجانات عمر كمال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





زكي فطين يكشف سبب حذف منشور هاجم فيه عمرو دياب بعنف

وعلق الفنان زكي فطين عبد الوهاب على حذفه منشورا هاجم فيه الفنان عمرو دياب وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "أنا ما ممسحتش البوست اللي كتبته عشان بتراجع في موقفي.. خالص .. أنا مسحته ‏بسبب الكم الهائل من الشتايم بالأب والأم بأفظع الألفاظ من ألتراس عمرو دياب".

أحمد سعد: التزمت بتعليمات هاني شاكر والجمهور في دويتو «شاكوش»

أعلن الفنان أحمد سعد عن دويتو غنائي جديد يجمعه مع المطرب حسن شاكوش من خلال صورة تجمعهما سويا داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية.

ارتباط الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات عمر كمال.. مدير أعمالها يوضح

نفى باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

تعرف على سر غضب صابر الرباعي من انتشار صورة للحرم المكي فارغا

عبر الفنان صابر الرباعي عن حزنه وغضبة لانتشار صور من الحرم المكي وهو فارغ.

جميلة عوض بطلة إحدى قصص مسلسل "إلا أنا"

تشارك الفنانة جميلة عوض في بطولة مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضه بدءًا من يوم السبت 14 مارس الجاري، عبر قناة dmc.