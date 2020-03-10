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فن

ارتباط الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات عمر كمال.. مدير أعمالها يوضح

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:56 م
عمر كمال وجوهرة
عمر كمال وجوهرة
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محمد نحلة
نفى باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

وقال باسم عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ان ما تردد لا أساس له من الصحة وأن الصورة مجرد مقابلة فى مكان عام فقط لا غير .


وترددت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية تفيد بخطوبة مغني المهرجانات عمر كمال بالراقصة جوهرة

وانضم المطرب عمر كمال لمسلسل "ولاد إمبابة" ووقع العقد مع المنتجين بلال صبرى وعمرو ماندو منتجي المسلسل رمضان 2020.


مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة سعد الصغير وأحمد شيبه ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي وفريدة سيف النصر وحسن شاكوش ونادر أبو الليف وريكو وعبد الله مشرف، وشمس، ومراد فكري ومحمود فارس وإسماعيل فرغلي ويسرا المسعودي وبوسي شاهين وتأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي.
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