أهم الأخبار في 24 ساعة.. وزيرة الصحة: لا حاجة لتعطيل المدارس بسبب كورونا.. موعد اختفاء الفيروس من مصر

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :









نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة اليوم، حملة عن التوعية بـ فيروس كورونا بالتعاون مع كلية الطب جامعة عين شمس وفريق مكافحة العدوى بمستشفى الدمرداش برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور خالد قدرى - عميد كلية التجارة.









قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.









أجرى الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة زيارة، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية جنوب السودان، التقى خلالها بالرئيس سلفاكير ميارديت، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بتنفيذ استحقاقات السلام، والإعراب عن دعم مصر الكامل لجنوب السودان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن، كما تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق التعاون المشترك.









التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك لتسليم رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة.









كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة المصري، أن أعضاء الاتحاد استقروا على تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري العام.









التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، وضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، والسيد "الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، واللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، ووليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة.









أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.









قالت هالة زايد وزيرة الصحة إنه لا توجد أي حالة إصابة داخل الأطقم الطبية في مصر، مشددة على أن هناك شائعة تتردد بشأن إصابة ممرضة بكورونا وهناك تحاليل دائمة لكافة الاطقم باستمرار.









قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن حالة النوة التي ستتعرض لها مصر خلال اليومين المقبلين لا تستدعي كل هذا القلق من جانب المصريين، مشيرًا إلى أن ما سيحدث سيكون عبارة عن منخفض جوي تتعرض له مصر سنويًا؛ خاصة في فصل الشتاء والذي يصاحبه سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح الذي يُشعر المواطنين بانخفاض في درجات الحرارة.







