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أخبار البلد

اعتذار نيابة عن الشعب.. باقة ورود للشاب الصيني ضحية تنمر الدائري.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:29 ص
صدى البلد
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محمد جمال دسوقي

تقبل الشاب الصيني الذي تعرّض للتنمر منذ أيام على  الطريق الدائري، اعتذار الشعب المصري.

وقالت فيحاء وانغ، صحفية صينية مقيمة بمصر إن الشاب الصيني، هو صديق لها ولكنه لا يريد أن يكشف عن هويته، مُضيفة أنها رتبت لقاءه مع عدد من الشباب المصري في أحد المطاعم؛ للاعتذار عن الواقعة التي حدثت على الطريق، عندما تركه أحد السائقين وتعرّض للتنمر من قِبل المارة.

وقدّم عدد من الشباب المصري، باقة من الورود للشاب الصيني معتذرين له عن الواقعة.

وكتبت "وانغ" عبر حسابها على "فيسبوك": "مساء الخير أصدقائي الأعزاء❤️ قبل قليل، التقيت مع الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر بسبب #كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين 🇨🇳🇪🇬 عن اعتذارهم عن ما حدث... نحن اخوان في الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا ... ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر 🙏🙏🙏

وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء في مصر بلدي الثاني🙂

#معا_ضد_كورونا

#لا_للعنصرية

#No_to_racism


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