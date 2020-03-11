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رياضة

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:23 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
يستضيف فريق ليفربول الانجليزي نظيره أتليتكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد " ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء وتذاع عبر قناة " BEIN SPORTS " .

وشهد المران الخاص لفريق ليفربول الإنجليزي، أخبارًا سارة بعد عودة قائد الفريق جوردان هندرسون إلى التدريبات بشكل طبيعي وهو الأمر الذي يعني مشاركته غدا في لقاء أتلتيكو مدريد.

وكان هندرسون تعرض لإصابة، في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة الذهاب أمام أتلتيكو، مما أثر على أداء ليفربول في المباريات الماضية.

وتلقي ليفربول هزيمة 0-1 على يد أتلتيكو، في مباراة الذهاب، والتي جمعت بينهما قبل أسبوعين، في العاصمة الإسبانية "مدريد" .

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