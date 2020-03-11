أزمة تواجه مباراة خيتافي وإنتر ميلان بالدوري الأوروبي بسبب كورونا

رفض نادي خيتافي الإسباني سفر الفريق إلى إيطاليا لخوض مواجهة الذهاب أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.





وطلب نادي خيتافي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يقوم بتغيير ملعب المباراة، وذلك خوفًا من السفر إلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا المتفشي في إيطاليا بالوقت الحالي، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا الطلب، وأكد أن المباراة ستقام في ملعب "سان سيرو" في ميلانو.





وقال انخيل توريس، رئيس نادي خيتافي الإسباني، في تصريحات إعلامية: "في الوقت الحالي، لن يسافر خيتافي إلى ميلانو. لن نغادر إلى إيطاليا رغم ما يعنيه هذا".





وأضاف: "إذا كان علينا أن نخسر المباراة، سنخسرها برؤوس مرفوعة".





وأوضح توريس أن ناديه حاول إيجاد حل بديل من خلال إقامة المباراة بعيدا عن ميلانو التي تعتبر من المدن التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، ولكن اليويفا لم يقدم حلا آخر باستثناء المطالبة بتصريح خاص للسفر.



