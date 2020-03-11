إقبال كثيف على التطعيم ضد الحصبة في قري الإسماعيلية.. صور





وفي الوحدة الصحية بتل ثامود التابعة إلى قرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، رصد صدي البلد، تزاحم المواطنين على تطعيم أبناءهم ضد (الحصبة).





وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه بضرورة التنسيق المستر مع مديرية الصحة والوحدات التابعة إلى إنجاح المبادرة وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم وفي سياق متصل واصلت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين متابعتها المستمرة إلى جميع الفرق بالحملة سواء الثابتة او المتحركة لتسهيل كافة الأمور أمامهم مع الدكتور محمد ابراهيم مدير إدارة الصحة بالقصاصين.





وأشارت رئيسة المركز والمدينة انه أصدرت توجيهاتها لفريق المتابعة متواجد طوال اليوم مع الدكتور أحمد ناصف المنسق العام الحمله بالقصاصين لتفقد الفرق وتذليل اي عقبات أمامهم لتحقيق المستهدف الخاص بإدارة القصاصين الصحية في اسرع وقت ممكن.





وكانت أطلقت الصحة، حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية فى الفترة من 3/8 الى 2020/3/26 للفئة العمرية من سن ٩ شهور لعمر ٦ سنوات.

شهدت الوحدات الصحية بقري ومراكز محافظة الإسماعيلية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لتطعيم أطفالهم ضد الحصبة، استجابة للحملة القومية والتي اطلقتها وزارة الصحة وتستمر حتي نهاية مارس الجاري.