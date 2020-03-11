AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إقبال كثيف على التطعيم ضد الحصبة في قري الإسماعيلية.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:07 م
حملة التطعيم ضد الحصبة
حملة التطعيم ضد الحصبة
Advertisements
انجي هيبة
شهدت الوحدات الصحية بقري ومراكز محافظة الإسماعيلية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لتطعيم أطفالهم ضد الحصبة، استجابة للحملة القومية والتي اطلقتها وزارة الصحة وتستمر حتي نهاية مارس الجاري. 

وفي الوحدة الصحية بتل ثامود التابعة إلى قرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، رصد صدي البلد، تزاحم المواطنين على تطعيم أبناءهم ضد (الحصبة).

   وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه بضرورة التنسيق المستر مع مديرية الصحة والوحدات التابعة إلى إنجاح المبادرة وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم وفي سياق متصل واصلت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين متابعتها المستمرة إلى جميع الفرق بالحملة سواء الثابتة او المتحركة لتسهيل كافة الأمور أمامهم مع الدكتور محمد ابراهيم مدير إدارة الصحة بالقصاصين.  

وأشارت رئيسة المركز والمدينة انه أصدرت توجيهاتها لفريق المتابعة متواجد طوال اليوم مع الدكتور أحمد ناصف المنسق العام الحمله بالقصاصين لتفقد الفرق وتذليل اي عقبات أمامهم لتحقيق المستهدف الخاص بإدارة القصاصين الصحية في اسرع وقت ممكن.

وكانت أطلقت الصحة، حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية فى الفترة من 3/8 الى 2020/3/26 للفئة العمرية من سن ٩ شهور لعمر ٦ سنوات.
إقبال كثيف على التطعيم ضد الحصبة في قري الإسماعيلية.. صور
إقبال كثيف على التطعيم ضد الحصبة في قري الإسماعيلية.. صور
إقبال كثيف على التطعيم ضد الحصبة في قري الإسماعيلية.. صور
إقبال كثيف على التطعيم ضد الحصبة في قري الإسماعيلية.. صور
إقبال كثيف على التطعيم ضد الحصبة في قري الإسماعيلية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

للقضاء على المرض اللعين.. تطعيم 351 ألفا ضد مرض شلل الأطفال في كفر الشيخ .. وتوفير 227140 جرعة لتطعيم 197510 طفل في الأقصر

صحة أسوان تستعد لـ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

مجانا ولغير أطفال المصريين كمان.. الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 8 مارس الجاري

انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة في المنوفية.. الأحد

غدا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بالفيوم

ترشيحاتنا

نجمة ستار أكاديمي تكشف: تزوجت كويتيا لمدة 5 أيام لهذا السبب.. فيديو

زينة تتنمر على عمرو سعد بسبب ملابسه.. والأخير يرد

رفضت خيانة منتخب مصر.. طارق السيد يكشف عن طلب «إيتو» له في تصفيات كأس العالم 2006

هل يفي محمد صلاح بوعده ضد أتلتيكو مدريد؟

دعاء الريح والغبار مكتوب.. لتهدئة العواصف والتخفيف من عناء الطقس السيئ

من داخل الحجر الطبي.. فنان كويتي يكشف عن تنبؤه بـ كورونا قبل عامين ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من كورونا.. سائق يتخذ احتياطات مشددة أثناء نقل الركاب.. شاهد ما فعله

الوان غرف نوم اطفال .. اختاري لأبنائك هذه التشكيلات

رعب كورونا.. سعال سيدة يتسبب في شجار على متن قطار بسيدني.. شاهد