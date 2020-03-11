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القوى العاملة: مبادرة «مصر بين إيديك» تستهدف توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:12 م
منال عبد العزيز عثمان
منال عبد العزيز عثمان
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ريهام فيكتور
قالت منال عبد العزيز عثمان مدير مركز التدريب والتنمية بوزارة القوى العاملة :إن مبادرة "مصر بين إيديك" تستهدف توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم والالتزامات التى يقوم بها أصحاب الأعمال تجاه العمال ومن خلال الدور السياسي التى تقوم به الوزارة، بالإضافة إلى دور الوزارة لرعاية وحماية القوى العاملة وتقوية القوى البشرية .

وأضافت منال عبد العزيز عثمان من خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "أكسترا نيوز" مع الاعلامية "خلود زهران"، أن المبادرة بدأت عام 2017 من خلال الاحتفال بعيد العمال ومستمرة حتى الآن.

وأشارت مدير مركز التدريب والتنمية بوزارة القوى العاملة إلى أنه تم تنفيذ عدد كبير من المحافظات لـحوالى 18 محافظة تم استهدفنا، لافتة إلى أنه تم التركيز على محافظات المنطقة الصناعية كثيفة العمال لـلوصول إلى أكبر عدد من العمال فى اقل وقت زمني.

وتابعت مدير مركز التدريب والتنمية بوزارة القوى العاملة أن وزارة القوى العامة تستهدف العاملين في القطاع الخاص على جميع مستوى القطاعات الغزل والنسيج والسياحة والبترول جميع القطاعات بلا استثناء بدون أى شروط، مؤكده اننا نسعد بوجود عدد كبير مشارك فى المبادرة.

ونوهت أن الاستجابة لهذه المبادرة في بعض المديريات تبهرنا بعدد المشاركين معنا ، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل حوارا مجتمعيا من العامل وصاحب العمل من المسئولين والتنظيمات النقابية بالإضافة الى المفتشين ووزارة القوى العاملة.
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