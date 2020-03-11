القوى العاملة: مبادرة «مصر بين إيديك» تستهدف توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم

قالت منال عبد العزيز عثمان مدير مركز التدريب والتنمية بوزارة القوى العاملة :إن مبادرة "مصر بين إيديك " تستهدف توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم والالتزامات التى يقوم بها أصحاب الأعمال تجاه العمال و من خلال الدور السياسي التى تقوم به الوزارة، بالإضافة إلى دور الوزارة لرعاية وحماية القوى العاملة وتقوية القوى البشرية . العزيزالعاملة





وأضافت منال عبد العزيز عثمان من خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "أكسترا نيوز" مع الاعلامية "خلود زهران"، أن المبادرة بدأت عام 2017 من خلال الاحتفال بعيد العمال ومستمرة حتى الآن.





تم تنفيذ عدد كبير من المحافظات لـ حوالى 18 محافظة تم استهدفنا، لافتة إلى أنه تم التركيز على محافظات المنطقة ال صناعية كثيفة العمال لـلوصول إلى أكبر عدد من العمال فى اقل وقت زمني . وأشارت مدير مركز التدريب والتنمية ب وزارة القوى العاملة إلى أنهحوالى 18محافظةلافتةإلىأنهالتركيز علىالمنطقةصناعيةكثيفةإلىأكبرزمني





وتابعت مدير مركز التدريب والتنمية بوزارة القوى العاملة أن وزارة القوى العامة تستهدف العاملين في القطاع الخاص على جميع مستوى القطاعات الغزل والنسيج والسياحة والبترول جميع القطاعات بلا استثناء بدون أى شروط، مؤكده اننا نسعد بوجود عدد كبير مشارك فى المبادرة.



