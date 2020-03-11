لم تسجل إلا حالة واحدة.. قرار احترازي من أوكرانيا لمنع تفشي كورونا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنها ستغلق المدارس والجامعات في العاصمة كييف في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وجدير بالذكر أن أوكرانيا لم تسجل سوى حالة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وفي الثالث من مارس الجاري، أعلنت أوكرانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، في مقاطعة "تشيرنيفتسي" الأوكرانية.





وقال نائب وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، في مؤتمر صحفي: "أخبرتكم بالأمس، أن لدينا 4 حالات غير مؤكدة واليوم، تم تأكيد إصابة لدى شخص واحد".



