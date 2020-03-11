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أخبار العالم

لم تسجل إلا حالة واحدة.. قرار احترازي من أوكرانيا لمنع تفشي كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:20 م
قرار احترازي من أوكرانيا
قرار احترازي من أوكرانيا لمنع تفشي كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنها ستغلق المدارس والجامعات في العاصمة كييف في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن أوكرانيا لم تسجل سوى حالة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي الثالث من مارس الجاري، أعلنت أوكرانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، في مقاطعة "تشيرنيفتسي" الأوكرانية.

وقال نائب وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، في مؤتمر صحفي: "أخبرتكم بالأمس، أن لدينا 4 حالات غير مؤكدة واليوم، تم تأكيد إصابة لدى شخص واحد".

ولفت لياشكو، إلى أن أعراضا مشابهة لأعراض فيروس كورونا المستجد، اكتشفت لدى أفراد أسرة عادت من إيطاليا مؤخرا، مشيرًا إلى أنه قد بدأ الحجر الصحي على المواطنين الذين كانوا على احتكاك مع الشخص المصاب.
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