طلب إحاطة برلماني بشأن تعثر مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن تعثر مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وضرورة وضع استراتيجة عاجلة لإحيائها.





وأشارت عجمي، في طلبها، إلى إنه في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للثروة الحيوانية، وزيادة الاستثمار فيها، باعتبارها شريك أساسي في تحقيق الأمن القومي المصري، يواجه أصحاب مشروعات الانتاج الحيواني والداجني، وصغار المربين، عدد من التحديات الصعبة التي أدت إلى غلق عدد كبير من هذه المشروعات وتسريح العاملين بها.





ولفتت أن أصحاب مشروعات الإنتاج الحيواني، تواجه عدد من التحديات التي وقفت حائل دون الاستمرار في هذه المشروعات، أهمها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للمزارع، وتعقيد عملية استخراج التراخيص الخاصة بمزارع الدواجن المتوقفة، بالإضافة إلى الأسعار الزهيدة التي تتعامل بها الدولة مع هذه المشروعات.





وطالبت عضو مجلس النواب، بتوجيه الدعم الكافي للنهوض بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وتوفير قروض لأصحابها، ووضع استراتيجية عاجلة لدعم المشروعات المتعثرة والعمل على إحيائها من جديد، وتسهيل منح التراخيص الفورية لمزارع الدواجن المتوقفة، وغلق أبواب الاحتكار ومنتجات الأعلاف المغشوشة المنتشرة بالأسواق.