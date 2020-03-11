أمطار لم تشهدها مصر من قبل.. إرشادات يجب اتباعها لسلامة المواطنين والسيارات

وأضاف شعراوى من خلال المؤتمر الصحفي لعدد من الوزراء حول طقس الغد أن هناك خطة فى كل محافظة لسرعة الانتقال والمعدات التى يمكن استغلالها.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن كميات الأمطار غدا كبيرة جدا لم تصل الى هذا الحد فى مصر، قائلًا أن :" المطر هيبقى تقيل جدا فى المحافظات وبصفة خاصة المناطق الساحلية " وبالتالى كل ذلك سيكون له تأثير داخل المنازل.





وتابع وزير التنمية المحلية أن" خطوط الصرف مش هتستحمل كمية الأمطار بصورة كافية"، وبالتالي فمن ضمن الإرشادات على صفحات المحافظات عدم ركن السيارات تحت الأشجار وتقليل التحركات بصفة عامة أو خاصة.



