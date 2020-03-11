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أمطار لم تشهدها مصر من قبل.. إرشادات يجب اتباعها لسلامة المواطنين والسيارات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:47 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ريهام فيكتور
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن بعض المحافظات بها تضاريس مختلفة فبالتالى المناطق التى شهدت تجمعات مياه سواء كانت على مستوى القاهرة أو مستوى المحافظات بصفة عامة بدأنا توزيع الإمكانيات والمعدات التى يرجح فيها كميات مياه بصفة دائمة.
وأضاف  شعراوى من خلال المؤتمر الصحفي لعدد من الوزراء حول طقس الغد أن هناك خطة فى كل محافظة لسرعة الانتقال والمعدات التى يمكن استغلالها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن كميات الأمطار غدا كبيرة جدا لم تصل الى هذا الحد فى مصر، قائلًا أن :" المطر هيبقى تقيل جدا فى المحافظات وبصفة خاصة المناطق الساحلية " وبالتالى كل ذلك سيكون له تأثير داخل المنازل.

وتابع وزير التنمية المحلية أن" خطوط الصرف مش هتستحمل كمية الأمطار بصورة كافية"، وبالتالي فمن ضمن الإرشادات على صفحات المحافظات عدم ركن السيارات تحت الأشجار وتقليل التحركات بصفة عامة أو خاصة.

وأكد أن الإجازة طرحت من خلال المجلس والغرض منها تقليل حركة المرور لانه من الممكن اغلاق الطرق ، لذلك لابد من اتباع إرشادات المرور على المحافظات كل 6 ساعات من خلال صفحة الوزارة أو صفحات المحافظات لنكون على حرص دائم، منوها أن الإجراءات تخفف من الموقف بصفة عامة.
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