100 ألف يحاربون الفيروس القاتل.. كورونا يقتل 5 من عناصر الحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفاة 5 من عناصره بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، وفاة 5 من عناصره بعد إصابتهم بـ كورونا، خلال خدمة الجهاد الصحي.
وأضاف أن هنالك في الوقت الحاضر أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون في مجال مكافحة فيروس كورونا في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد.
ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، قالت وزارة الصحة، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران بلغ 354 حالة، فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 9 آلاف شخص.
وكان متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قال إن دواء محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه.
وفقًا لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية، أوضح المتحدث أنه من المبكر الحكم عليه وتقييمه بالكامل، لافتا إلى أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.
وذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن البلاد تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، داعيًا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد، والالتزام بالإرشادات الصحية.
وأكد روحاني أن كل الحكومة الإيرانية تعمل على مكافحة فيروس كورونا وعدم تأزيم حياة المواطنين، لافتا إلى أن الفريق الاقتصادي يسهم في مكافحة فيروس كورونا من خلال تأمين العملات الأجنبية والسلع الأساسية للمواطنين.