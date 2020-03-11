100 ألف يحاربون الفيروس القاتل.. كورونا يقتل 5 من عناصر الحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفاة 5 من عناصره بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، وفاة 5 من عناصره بعد إصابتهم بـ كورونا، خلال خدمة الجهاد الصحي.





وأضاف أن هنالك في الوقت الحاضر أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون في مجال مكافحة فيروس كورونا في البلاد.



