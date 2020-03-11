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أخبار العالم

تثير الذعر.. حكومة التشيك تعلق على تصريحات ميركل بشأن كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:26 م
حكومة التشيك تعلق
حكومة التشيك تعلق على تصريحات ميركل بشأن كورونا
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قسم الخارجي
علقت حكومة التشيك، اليوم الأربعاء، على تصريحات المستشار الألمانية، انجيلا ميركل، حول خطورة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه التصريحات قد تثير الذعر.
 
كانت "ميركل"، قالت في وقت سابق من اليوم، إن حوالي 60 إلى 70 % من المواطنين في البلاد معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت ميركل، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية يوم الأربعاء، أن ألمانيا تواجه تحديًا لم تواجهه من قبل، مشيرة إلى أن وزير الصحة ينس سبان، يتحمل العبء الرئيسي ويفعل ذلك بشكل جيد حقا.

وأشارت إلى أن كفاح ألمانيا ضد "كورونا" سيستغرق وقتا طويلًا.

ودعت ميركل، دول الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق الجهود من أجل الحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت ميركل إنه لا يمكن عزل البلاد عن بعضها البعض في الاتحاد الأوروبي؛ مؤكدة أنه على الجميع الاعتراف بأن الفيروس القاتل قد وصل بالفعل إلى أوروبا.

وشددت قائلة: "علينا التحرك الآن للحد من فيروس كورونا".

وأضافت المستشارة الألمانية: "خصصنا 140 مليون يورو من أجل التوصل لعلاج كورونا".
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