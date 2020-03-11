الحكومة توافق على منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بـ 1.5 مليون يورو للسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك في إطار الحرص على استحداث طرق وبدائل لإنهاء المُنازعات النمطية التي لا تقتضي تدخلًا من القضاء لحلها.





ونصت الموافقة على مراعاة الملاحظات التي قدمتها وزارة المالية.





ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن الدراسات التكميلية لمشروع تحديث خط سكة حديد (طنطا ـ المنصورة ـ دمياط)، والتي تُمول من منحة رصدها البنك بقيمة مليون و 500 ألف يورو، لتغطية تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لهذا المشروع، بهدف رفع كفاءة هذا المرفق الحيوي وزيادة جودة وسلامة خدمته.