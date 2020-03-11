الحكومة توافق على معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المُعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س . ص )، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات 24 دولة أفريقية ومن بينها مصر، في أنجمينا بتشاد، فبراير 2013.





ويضم التجمع الدول المُتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ويركز على العمل المشترك في مجالين رئيسيين هما : الأمن الإقليمي، والتنمية المُستدامة، لتحقيق أهداف من بينها: الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية.





كما يهدف التجمع إلى جانب تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، وتنمية البنى التحتية، وذلك في اطار من التزام الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون، والتسوية السلمية للخلافات، فضلًا عن الاعتراف بحقوق الانسان، وسيادة القانون واحترامه، وتعزيز نظم الحكم الديموقراطي.