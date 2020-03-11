AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة توافق على معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء.. تفاصيل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:22 م
تجمع الساحل والصحراء
تجمع الساحل والصحراء
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المُعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س . ص )، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات 24 دولة أفريقية ومن بينها مصر، في أنجمينا بتشاد، فبراير 2013. 

ويضم التجمع الدول المُتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ويركز على العمل المشترك في مجالين رئيسيين هما : الأمن الإقليمي، والتنمية المُستدامة، لتحقيق أهداف من بينها: الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية.

كما يهدف التجمع إلى جانب تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، وتنمية البنى التحتية، وذلك في اطار من التزام الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون، والتسوية السلمية للخلافات، فضلًا عن الاعتراف بحقوق الانسان، وسيادة القانون واحترامه، وتعزيز نظم الحكم الديموقراطي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤسسة بطرس غالي: مصر رفعت معدلات النمو الاقتصادي بشكل متدرج وناجح

بعد دعوة الرئيس السيسي.. هل يتحقق حلم القارة الإفريقية في إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب .. مصر تقدم مساعدتها وخبرتها لتحقيق الأمن والتنمية لعمقها الاستراتيجي .. ودعم مصري مستمر منذ الستينيات

بومبيو: الإرهاب يهدد مصالح أمريكا في المنطقة

مصر تشارك في الدورة السادسة لدول تجمع الساحل فى نواكشوط.. 24 فبراير

ترشيحاتنا

البنك المركزي يعلن: إجازة نصف أسبوع بسبب الأحوال الجوية بجميع البنوك

إيران تعلن عن إنتاج دواء لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

الخاص والحكومة .. مجلس الوزراء: الخميس إجازة لجميع العاملين بسبب الطقس السيىء

القوى العاملة: إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص غدا

هبوس على رأس مامتك.. زوجة علي ربيع تعلن عودتها له

نادر شوقي يكشف عن شرط وحيد لضم شريف إكرامي لـ الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي سليم وشقيقتيها في لوك أسود.. شاهد

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد