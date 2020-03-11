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رياضة

تسجيل أول إصابة بـ فيروس كورونا في الكرة الألمانية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:27 م
تيمو هوبيرز مدافع
تيمو هوبيرز مدافع هانوفر الألماني
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إسراء أشرف
أعلن نادي هانوفر الألماني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، اليوم، الأربعاء،  إصابة لاعبه تيمو هوبيرز بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيانه، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها تيمو هوبيرز، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.
 
وأوضح النادي الألماني، أن هوبيرز أصيب بالفيروس، بعد تواجده في حدث بهيلدسهايم، السبت الماضي.

وأشار البيان إلى أن تم عزل هوبيرز بعيدًا عن زملائه في الفريق، وسيخضع كافة أعضاء الفريق، لفحوصات طبية، للتأكد من سلامتهم.
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