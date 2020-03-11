تسجيل أول إصابة بـ فيروس كورونا في الكرة الألمانية

أعلن نادي هانوفر الألماني الذي يلعب

في دوري الدرجة الثانية

، اليوم، الأربعاء،

إصابة لاعبه تيمو هوبيرز بفيروس كورونا.





وقال النادي في بيانه، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها تيمو هوبيرز، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.



وأوضح النادي الألماني، أن هوبيرز أصيب بالفيروس، بعد تواجده في حدث بهيلدسهايم، السبت الماضي.



