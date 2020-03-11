تسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لـ 25 طالبا من ذوي الاحتياجات بجامعة سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج، الأربعاء، اللجنة الطبية العليا بمنطقة التجنيد والتعبئة بأسيوط، وذلك لتحديد المعاملة العسكرية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لرفع العبء عنهم تجاه التقدم لأداء الخدمة العسكرية، والحصول على شهادات الإعفاء من أداء الخدمة.





وشدّد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، على أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه إدارة التجنيد والتعبئة، والتى تبرز دور القوات المسلحة في مساندة كافة طوائف وفئات المجتمع، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على تقديم كافة سبل الراحة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم من تكبد عناء السفر في التوجه إلى منطقة التجنيد بأسيوط.





وأوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى توقيع الكشف الطبي وتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لـ 25 طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، مضيفًا أنه تم التأكد من استيفائهم لكافة المستندات المطلوبة للتقدم للتجنيد، تلى ذلك إجراء الكشف الطبي لتحديد المعاملة العسكرية من خلال لجنة التجنيد المشكلة من أطباء وضباط منطقة التجنيد بأسيوط.





جدير بالذكر أن اللجنة شملت كلًا من العميد أ.ح حسام الدين ياقوت، نائب مدير منطقة تجنيد أسيوط، والرائد عماد أشرف، رئيس تجنيد وتعبئة سوهاج، محمود رضوان، مفتش عام التجنيد بأسيوط، رائد طبيب كريم مصطفى، أخصائي عظام ونقيب طبيب عمر جمال أخصائي رمد.